Il vigliacco affondamento della IRIS Dena: gli Stati Uniti silurano una nave iraniana





Nelle acque dell’Oceano Indiano si è consumato un episodio gravissimo: l’affondamento della nave iraniana IRIS Dena da parte di un sottomarino degli Stati Uniti. Un attacco che molti osservatori non esitano a definire vigliacco, per le modalità con cui è avvenuto.

La nave iraniana non era impegnata in combattimento. Pochi giorni prima aveva partecipato a un’esercitazione navale internazionale organizzata dall’India, alla quale avevano preso parte numerosi Paesi, compresi gli stessi Stati Uniti. In quell’occasione le navi avevano sfilato davanti alle autorità indiane e gli equipaggi avevano partecipato alle cerimonie ufficiali.

Poi, improvvisamente, Washington si è ritirata dall’esercitazione.

Il 4 marzo, mentre la IRIS Dena rientrava verso casa al largo dello Sri Lanka, è stata colpita da un siluro lanciato da un sottomarino americano. L’esplosione ha squarciato lo scafo e la nave è affondata rapidamente.

Il bilancio è pesante: decine di marinai iraniani morti, molti dispersi e alcuni superstiti recuperati in mare. Le operazioni di soccorso non sarebbero state effettuate dall’unità statunitense responsabile dell’attacco, ma dalla marina dello Sri Lanka, intervenuta per recuperare superstiti e corpi tra i rottami.

Colpire con un siluro una nave che pochi giorni prima partecipava a un’esercitazione internazionale insieme agli stessi Paesi occidentali è un fatto che lascia sgomenti.

Al di là delle giustificazioni militari, resta l’immagine di una nave affondata lontano da un vero campo di battaglia e di marinai lasciati a morire in mare. Un episodio che rimarrà nella memoria come il vigliacco affondamento della IRIS Dena

