Iran: il vice ministro degli Esteri paragona le azioni degli USA alla Germania nazista dopo l’attacco a un’unità navale iraniana

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Mar 10, 2026 #Iran

Dopo l’affondamento di una nave iraniana da parte di un sottomarino statunitense nell’Oceano Indiano, il vice ministro degli Esteri Saeed Khatibzadeh denuncia una guerra su vasta scala contro l’Iran e paragona le azioni USA a quelle della Germania nazista.

Tasnim News – 6 marzo 2026

TEHERAN (Tasnim) – Il vice ministro degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh ha dichiarato venerdì che gli Stati Uniti si stanno comportando come la Germania nazista, dopo l’affondamento di un’unità navale iraniana da parte di un sottomarino statunitense nell’Oceano Indiano.

Khatibzadeh ha rilasciato queste dichiarazioni a margine della conferenza Raisina Dialogue 2026 a Nuova Delhi.

Ha affermato che l’Iran si trova attualmente in uno stato di guerra su vasta scala.

«Siamo stati sottoposti ad attacchi e aggressioni da parte degli americani e degli israeliani. I miei connazionali sono costantemente sotto bombardamenti aerei. Teheran è continuamente sotto attacco», ha dichiarato Khatibzadeh, secondo Sputnik.

Il diplomatico iraniano ha descritto il conflitto come un confronto necessario contro crimini esterni e ha esortato la comunità internazionale a non applicare standard selettivi al diritto internazionale, che – ha affermato – oggi è sotto attacco nella stessa misura dell’Iran.

Separatamente, Khatibzadeh ha avvertito che le azioni statunitensi, compreso «uccidere il leader di un altro Paese», minacciano le norme diplomatiche globali.

Ha inoltre commentato l’affondamento, da parte degli Stati Uniti, di una nave iraniana nell’Oceano Indiano, affermando che l’unità era disarmata, scarica e aveva partecipato a esercitazioni cerimoniali in India su invito dell’India.

Khatibzadeh ha paragonato le azioni statunitensi a quelle della Germania nazista, che attaccava navi disarmate lontano dalle zone di conflitto, e ha sottolineato che la morte di giovani marinai iraniani non deve restare senza risposta.

Inoltre, il vice ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che l’Iran è pronto a fermare qualsiasi potenziale attacco terrestre statunitense e a bloccare qualsiasi «missione coloniale».

Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

