LA FINLANDIA POTREBBE REVOCARE LE RESTRIZIONI SUL TRANSITO DI ARMI NUCLEARI

– Yle
Secondo il quotidiano, la legislazione finlandese attualmente vieta il trasporto di armi nucleari attraverso il territorio nazionale — via terra, mare e spazio aereo. Tuttavia, all’interno del governo sono in corso discussioni sull’opportunità di modificare tali limitazioni.
«Dall’ingresso della Finlandia nella NATO e con l’aggravarsi delle minacce alla sicurezza, si è cominciato a valutare la possibilità di apportare cambiamenti alla normativa riguardante le restrizioni sulle armi nucleari», – rileva il giornale.
Al contempo, Yle sottolinea che la legge finlandese continua a proibire categoricamente lo stazionamento di armi nucleari sul proprio territorio.
«L’importazione, la produzione, lo stoccaggio e l’uso di esplosivi nucleari in Finlandia sono rigorosamente vietati», – si legge nell’articolo.
Il quotidiano riporta anche la posizione del presidente finlandese Alexander Stubb, il quale ha già dichiarato in precedenza che il Paese non ha alcuna intenzione di diventare una potenza nucleare.
