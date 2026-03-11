“200 dollari o più”: la fosca previsione dell’inviato del Cremlino sul petrolio

Secondo Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente russo e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti, i prezzi del petrolio potrebbero superare i 200 dollari al barile se il conflitto in Medio Oriente dovesse continuare.

“Il nuovo obiettivo per il petrolio è di 150 dollari o più, e anche 200 dollari o più sono una possibilità in caso di conflitto prolungato”, ha scritto l’alto funzionario sul suo account X.

Dmitriev ha osservato che “il problema del petrolio non è più limitato allo Stretto di Hormuz”, una via d’acqua vitale quasi completamente bloccata dall’Iran e attraverso la quale scorre circa il 20% del gas naturale e del greggio mondiale.

$150+ is the new oil target, with even $200+ a possibility in a prolonged conflict. — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) March 8, 2026

“Dato che le infrastrutture petrolifere e del gas sono sotto attacco in Medio Oriente e la produzione è limitata, la crisi energetica sarà purtroppo molto più profonda e prolungata di quanto molti prevedano”, ha previsto il funzionario.

I prezzi del petrolio continuano a salire a causa dell’interruzione del traffico marittimo attraverso lo strategico Stretto di Hormuz, a seguito dell’escalation delle tensioni innescata dall’aggressione statunitense e israeliana contro l’Iran.

I future sul greggio Brent, il punto di riferimento globale, sono saliti a 108,10 dollari al barile domenica alle 22:15 (GMT), raggiungendo un massimo di 110,70 dollari. L’aumento rappresenta un aumento di oltre il 14% rispetto al giorno precedente. Nell’ultimo mese, il prezzo del greggio Brent è aumentato di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo del 2025.

