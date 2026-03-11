Hegseth: gli USA non accoglieranno profughi dal medio oriente, saranno altri a farsene carico

GLI STATI UNITI NON HANNO INTENZIONE DI ACCOGLIERE PROFUGHI DAL MEDIO ORIENTE NEL CONTESTO DELLA GUERRA CON L’IRAN — SARANNO ALTRI PAESI A FARSENE CARICO, – ha dichiarato il segretario alla Guerra Pete Hegseth:

«Credo si possa affermare con certezza che non esistono piani per l’arrivo di nuovi rifugiati dal Medio Oriente negli Stati Uniti d’America. Come il Presidente ha già sottolineato da tempo, ci sono molti Paesi nella regione che sarebbero in grado di fornire questo tipo di sostegno, se necessario».



