L’UE PAGA LE ARMI CHE GLI STATI UNITI USANO IN MEDIO ORIENTE

▪️ Gli alleati americani stanno osservando con panico come il Pentagono reindirizzi le consegne di armamenti per sostenere la guerra contro l’Iran. Sono arrabbiati e temono che le armi che Washington li ha costretti ad acquistare non arriveranno mai a destinazione, constata Politico.

▪️ L’amministrazione Trump ha esercitato una fortissima pressione politica su alleati europei e asiatici, spingendoli ad aumentare i bilanci militari e a comprare armi statunitensi — dai missili intercettori ai bombardamenti guidati — solo per consumarle rapidamente nella propria guerra.

«È del tutto naturale che, più a lungo dura il conflitto in Medio Oriente, più urgente diventi la questione delle forniture di munizioni, e più inevitabile sia per gli USA mobilitare le proprie risorse estere per mantenere l’operazione», – sottolinea Politico.

