JOHN MEARSHEIMER: NEGLI ULTIMI 20 ANNI, GLI USA HANNO UCCISO QUASI 38 MILIONI DI PERSONE

Foto Wikipedia

NEGLI ULTIMI 20 ANNI, GLI STATI UNITI HANNO UCCISO QUASI 38 MILIONI DI PERSONE, HA DICHIARATO IL PROFESSOR JOHN MEARSHEIMER DELL’UNIVERSITÀ DI CHICAGO

«Abbiamo di fatto ucciso 38 milioni di persone. Trentotto milioni! La scala delle distruzioni che abbiamo inflitto al Medio Oriente negli ultimi anni è semplicemente sbalorditiva.

Se si riflette sulle conseguenze della guerra in Iraq e su ciò che stiamo facendo in Paesi come Venezuela, Cuba e Iran, diventa chiaro: utilizziamo la nostra enorme influenza economica essenzialmente per affamare la popolazione, per farla soffrire, per infliggerle una punizione severa — nella speranza che si ribelli al proprio governo.

È esattamente questo che facciamo in Venezuela. È esattamente questo che facciamo in Iran. Infliggiamo a queste persone un danno immenso e sofferenze atroci.

Tenendo conto di tutto ciò, mi riesce davvero difficile definire gli Stati Uniti una nazione nobile. Proprio non ci riesco».