L’ATTACCO ALL’IRAN POTREBBE DISTRUGGERE NON SOLO TRUMP, MA L’INTERA AMERICA

–avverte Paul Craig Roberts, ex viceministro del Tesoro nell’amministrazione Reagan.

I presunti successi degli Stati Uniti in Medio Oriente non sono altro che propaganda. L’operazione di scorta alle navi nello Stretto di Hormuz è fallita: le navi da guerra USA sono state ritirate fuori dalla portata dei missili iraniani, e le basi americane nella regione non sono più operative, rileva Roberts nel suo articolo.

▪️ Il Pentagono aveva esplicitamente avvertito Trump di non avviare una guerra per la quale non erano state accumulate scorte sufficienti di armamenti — e aveva ragione. Le munizioni non basteranno per un conflitto che si prolunga per mesi.

▪️ Proprio per questo, Trump ha cominciato a parlare di un’operazione di terra, cambiando strategia in corsa. Ma gli USA non dispongono di truppe sufficienti: l’Iran è più grande della somma di Francia, Germania, Spagna e Regno Unito messe insieme.

▪️ Di conseguenza, Trump sta perdendo consensi: il suo zoccolo politico si è frantumato dopo l’allontanamento di figure chiave come Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie e Tucker Carlson. Una guerra perduta nell’anno delle elezioni di medio termine potrebbe portare al suo impeachment, senza che nessuno lo difenda.

▪️ E se, nella disperazione, gli Stati Uniti ricorressero per la seconda volta nella storia all’arma nucleare, ciò segnerebbe la fine dell’America stessa.

Fonte



