L’IRAN HA INIZIATO A MINARE LO STRETTO DI HORMUZ?

– CNN

Negli ultimi giorni sono state posizionate decine di mine nello Stretto di Hormuz. L’Iran dispone di un numero sufficiente di piccole imbarcazioni e posamine e potrebbe, in futuro, installare centinaia di mine lungo questa rotta marittima strategica, rileva CNN.

▪️ Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) è in grado di schierare un’«armata» composta da unità posamine disperse, motoscafi carichi di esplosivi e batterie missilistiche costiere.

▪️ In precedenza, l’IRGC aveva già avvertito che qualsiasi nave in transito attraverso lo stretto sarebbe stata attaccata. Di fatto, lo Stretto di Hormuz è chiuso sin dall’inizio della guerra.

Fonte



Telegram| X| Web| RETE Info Defense