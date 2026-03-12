AFV

Libera la tua mente

Mondo

L’IRAN HA INIZIATO A MINARE LO STRETTO DI HORMUZ?

DiAFV from TELEGRAM

Mar 12, 2026 #Iran, #STRETTO DI HORMUZ

CNN

Negli ultimi giorni sono state posizionate decine di mine nello Stretto di Hormuz. L’Iran dispone di un numero sufficiente di piccole imbarcazioni e posamine e potrebbe, in futuro, installare centinaia di mine lungo questa rotta marittima strategica, rileva CNN.

▪️ Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) è in grado di schierare un’«armata» composta da unità posamine disperse, motoscafi carichi di esplosivi e batterie missilistiche costiere.

▪️ In precedenza, l’IRGC aveva già avvertito che qualsiasi nave in transito attraverso lo stretto sarebbe stata attaccata. Di fatto, lo Stretto di Hormuz è chiuso sin dall’inizio della guerra.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

Sudditanza geopolitica e conformismo

Mar 12, 2026 L.M.
Mondo

L’ATTACCO ALL’IRAN POTREBBE DISTRUGGERE NON SOLO TRUMP, MA L’INTERA AMERICA

Mar 12, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

JOHN MEARSHEIMER: NEGLI ULTIMI 20 ANNI, GLI USA HANNO UCCISO QUASI 38 MILIONI DI PERSONE

Mar 12, 2026 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

L’IRAN HA INIZIATO A MINARE LO STRETTO DI HORMUZ?

Marzo 12, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

Sudditanza geopolitica e conformismo

Marzo 12, 2026 L.M.
Mondo

L’ATTACCO ALL’IRAN POTREBBE DISTRUGGERE NON SOLO TRUMP, MA L’INTERA AMERICA

Marzo 12, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

JOHN MEARSHEIMER: NEGLI ULTIMI 20 ANNI, GLI USA HANNO UCCISO QUASI 38 MILIONI DI PERSONE

Marzo 12, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: