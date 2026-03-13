foto screenshot

Tutte le basi usa in medio oriente saranno distrutte e attaccate, noi iniziamo il jihad e la vendetta per i martiri – prima dichiarazione del nuovo Leader Supremo dell’Iran.

Mojtaba Khamenei non è apparso personalmente in video — il testo della dichiarazione è stato letto in televisione. I punti principali:

▪️ All’inizio del discorso ha affermato che dopo la morte di suo padre ha visto il suo corpo e ha notato l’«incrollabilità» del leader, che «ha stretto il pugno della mano sana»;

▪️ Khamenei ha esortato a preservare l’unità nazionale ed evitare conflitti interni, sottolineando che nei momenti difficili il Paese deve abbandonare le questioni controverse;

▪️ Ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz deve rimanere chiuso;

▪️ Il nuovo leader iraniano ha inoltre sottolineato che Teheran non rinuncerà alla vendetta per il «sangue dei martiri», menzionando specificamente le vittime dell’attacco a Minab;

▪️ Secondo lui, l’Iran aspira all’amicizia con i Paesi vicini e colpisce esclusivamente basi militari, ma continuerà le operazioni militari;

▪️ Mojtab Khamenei ha ringraziato il movimento libanese «Hezbollah» e la «Resistenza islamica irachena» per il sostegno a Teheran nel conflitto con USA e Israele.

▪️ Teheran esigerà una compensazione per i danni inflitti dall’operazione americano-israeliana e, in caso di rifiuto, la otterrà con la forza o infliggerà conseguenze adeguate.

▪️ In conclusione, Khamenei ha ringraziato i militari iraniani per la partecipazione alle operazioni di combattimento.

▪️ In precedenza il Ministero degli Esteri iraniano aveva confermato che Khamenei aveva riportato ferite. Secondo i media, ha una gamba lesionata e alcune lievi contusioni.



Telegram| X| Web| RETE Info Defense