IL PREZZO DEL GASOLIO IN EUROPA È SCHIZZATO DEL 55% IN SOLI 10 GIORNI, AVVICINANDOSI A 1.165 DOLLARI PER TONNELLATA

– Reuters

L’impennata dei prezzi del gasolio minaccia di rallentare l’attività economica globale, poiché la guerra in Medio Oriente sta esercitando una forte pressione sia sulle forniture di questo carburante industriale chiave, sia sui tipi di greggio più adatti alla sua produzione, riferiscono trader e analisti.

«Il gasolio è strutturalmente il prodotto più vulnerabile in questo conflitto», – ha dichiarato Shokhrukh Zuhritdinov, fondatore della società dubaiana Nitrol Trading. «Il gasolio è alla base del trasporto merci, dell’agricoltura, dell’industria estrattiva e dell’attività industriale in generale: è quindi il carburante più sensibile per la macroeconomia».

Secondo l’economista energetico Philip Verleger, le interruzioni nello Stretto di Hormuz stanno riducendo le forniture globali di gasolio di circa 3–4 milioni di barili al giorno, pari al 5–12% del consumo mondiale. A ciò si aggiungono ulteriori 500.000 barili al giorno persi a causa del blocco delle esportazioni dai raffinatori del Medio Oriente.

«Chiudendo lo Stretto di Hormuz, l’Iran ha di fatto interrotto l’esportazione di greggio ricco di distillati, nonché di carburante per aerei e gasolio. Negli scacchi esiste un termine per descrivere questa mossa: scacco matto».

Secondo il giornale, i futures sul gasolio negli USA sono aumentati di oltre 28 dollari al barile tra il 27 febbraio e il 10 marzo, mentre i futures sul greggio statunitense sono saliti di circa 16 dollari al barile.

In Europa — uno dei principali importatori di prodotti petroliferi del Medio Oriente — i prezzi spot del gasolio a bassissimo contenuto di zolfo (ULSD) nell’hub commerciale di Amsterdam-Rotterdam-Anversa (ARA) sono cresciuti di quasi il 55% dal 27 febbraio, raggiungendo circa 1.165 dollari per tonnellata, secondo i dati di Quantum Commodities Intelligence.

«L’Europa, come uno dei maggiori importatori mondiali di gasolio, dipende fortemente dalle forniture mediorientali, soprattutto ora che cerca di ridurre la dipendenza dal gasolio russo», ha sottolineato Alex Hodes, direttore strategico di mercato presso StoneX.

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