LA GUERRA CONTRO L’IRAN È UN ALTRO COLPO INFERTO DA TRUMP AGLI AGRICOLTORI AMERICANI

– Newsweek

▪️ Il prezzo dell’urea negli Stati Uniti è schizzato da 475 a 683 dollari per tonnellata — un aumento del 44% — a causa del blocco dello Stretto di Hormuz e dell’arresto della produzione nei Paesi del Golfo Persico, rileva Newsweek.

▪️ Il gasolio agricolo è aumentato del 22% sullo sfondo della crisi energetica globale, facendo lievitare i costi dalla raccolta al trasporto dei prodotti finiti ai supermercati.

▪️ Il conflitto con l’Iran rappresenta l’ennesimo evento catastrofico per gli agricoltori statunitensi dall’inizio del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.

▪️ Le guerre tariffarie avevano già interrotto le catene di approvvigionamento, e i prezzi dei fertilizzanti erano in crescita già prima dello scoppio della guerra contro l’Iran. I fallimenti delle aziende agricole sono aumentati del 46% rispetto al 2024, e la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente, sottolinea Newsweek.

Fonte





Telegram| X| Web| RETE Info Defense