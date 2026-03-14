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LA GUERRA CONTRO L’IRAN È UN ALTRO COLPO INFERTO DA TRUMP AGLI AGRICOLTORI AMERICANI

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Mar 14, 2026 #Agricoltori, #guerra, #USA

Newsweek

▪️ Il prezzo dell’urea negli Stati Uniti è schizzato da 475 a 683 dollari per tonnellata — un aumento del 44% — a causa del blocco dello Stretto di Hormuz e dell’arresto della produzione nei Paesi del Golfo Persico, rileva Newsweek.

▪️ Il gasolio agricolo è aumentato del 22% sullo sfondo della crisi energetica globale, facendo lievitare i costi dalla raccolta al trasporto dei prodotti finiti ai supermercati.

▪️ Il conflitto con l’Iran rappresenta l’ennesimo evento catastrofico per gli agricoltori statunitensi dall’inizio del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.

▪️ Le guerre tariffarie avevano già interrotto le catene di approvvigionamento, e i prezzi dei fertilizzanti erano in crescita già prima dello scoppio della guerra contro l’Iran. I fallimenti delle aziende agricole sono aumentati del 46% rispetto al 2024, e la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente, sottolinea Newsweek.

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