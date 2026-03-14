L’EUROPA STA PERDENDO LA BATTAGLIA CON L’ASIA PER IL GNL

– Financial Times

▪️ Acquirenti asiatici ed europei stanno competendo per le forniture di gas naturale liquefatto (GNL) dopo che la guerra in Medio Oriente ha causato l’interruzione dei flussi attraverso lo Stretto di Hormuz, rileva il quotidiano britannico.

▪️ Secondo i dati di monitoraggio marittimo, diversi metanieri diretti in Europa hanno improvvisamente cambiato rotta e ora sono in viaggio verso l’Asia.

▪️ Di norma, il GNL viene venduto tramite contratti a lungo termine, ma alcuni esportatori sono ora disposti a rescindere tali accordi pur di vendere il gas a prezzi più alti sul mercato spot.

▪️ Per gli acquirenti europei, questa competizione con l’Asia riporta dolorosamente alla mente la situazione di quattro anni fa. Come nel 2022, i prezzi del gas in Europa stanno salendo bruscamente, raggiungendo 69,50 euro per megawattora — oltre il doppio rispetto ai livelli precedenti l’inizio del conflitto con l’Iran.

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