Guinea, la democrazia cancellata: quaranta partiti sciolti in un giorno

La Guinea scivola verso una crisi politica profonda: il presidente Mamadi Doumbouya scioglie 40 partiti e l’opposizione denuncia la nascita di uno Stato a partito unico. Intanto un incidente al confine con la Liberia alimenta tensioni regionali.

Guinea, la democrazia finisce per decreto

La crisi politica della Guinea sta entrando in una fase che non richiede più troppe interpretazioni. Quando un governo scioglie quaranta partiti politici in un solo colpo, non siamo davanti a un semplice riordino amministrativo. È qualcosa di più lineare, quasi brutale nella sua chiarezza: la riduzione dello spazio politico fino a farlo coincidere con il potere esistente.

È quanto sta accadendo nel paese dell’Africa occidentale guidato da Mamadi Doumbouya, il colonnello che nel 2021 rovesciò il presidente Alpha Condé con un colpo di Stato militare. All’epoca l’operazione fu presentata come una “transizione necessaria”, una parentesi destinata a riportare stabilità e riforme. Quattro anni dopo la transizione assomiglia sempre più a una permanenza.

L’ultimo capitolo di questa evoluzione è arrivato con la decisione del governo di sciogliere quaranta partiti politici, una misura che ha colpito gran parte dell’opposizione organizzata del paese. Il provvedimento ha immediatamente provocato la reazione del principale leader oppositore, Cellou Dalein Diallo, che ha invitato i cittadini a organizzare forme di resistenza diretta contro quello che considera un progetto di monopolio politico.

Diallo accusa apertamente l’esecutivo di voler trasformare la Guinea in uno Stato a partito unico. Non è una formula retorica. Nel continente africano la memoria storica di sistemi politici dominati da un solo movimento è ancora molto viva, e la dissoluzione simultanea di decine di partiti appare a molti osservatori come un segnale inequivocabile.

In altre parole: la competizione politica non viene sconfitta alle urne. Viene semplicemente cancellata.

Il potere che si consolida

Dal golpe del 2021 il potere di Doumbouya si è rafforzato progressivamente. La promessa iniziale di una transizione rapida verso nuove elezioni si è allungata nel tempo, mentre l’apparato militare ha consolidato la propria influenza sulle istituzioni.

Critici e organizzazioni civili sostengono che la dissoluzione dei partiti rappresenti un ulteriore passo verso la chiusura dello spazio democratico. Senza strutture politiche organizzate, l’opposizione rischia di essere ridotta a una presenza simbolica.

La reazione dell’opposizione non si limita alla protesta verbale. L’appello di Diallo alla “resistenza diretta” riflette la crescente frustrazione di settori della società guineana che vedono restringersi gli strumenti istituzionali di partecipazione.

Il quadro si complica ulteriormente se si guarda alla dimensione regionale.

La tensione al confine con la Liberia

Quasi contemporaneamente alla crisi politica interna, un episodio al confine ha acceso nuove tensioni diplomatiche. Secondo diverse fonti locali, soldati guineani avrebbero attraversato la frontiera entrando nel territorio liberiano nella contea di Lofa.

Qui avrebbero rimosso la bandiera della Liberia presso il posto di ingresso di Sorlumba per sostituirla con quella della Guinea. Un gesto che, se confermato, rappresenterebbe una violazione simbolica ma estremamente significativa della sovranità territoriale. La notizia ha provocato proteste tra i residenti della zona e tra diversi funzionari liberiani, che hanno interpretato l’episodio come un segnale inquietante di assertività militare da parte della giunta guineana.

Al momento né Conakry né Monrovia hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali dettagliate sull’accaduto. Ma il silenzio diplomatico raramente indica tranquillità. La Guinea si trova dunque su un crinale delicato: da una parte la centralizzazione del potere interno, dall’altra una crescente tensione nei rapporti con i vicini. Una combinazione che raramente produce calma.