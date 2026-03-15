VOLKSWAGEN TAGLIA 50.000 POSTI DI LAVORO

– Bild
▪️ Il margine operativo del Gruppo Volkswagen nel 2025 è crollato del 44%, attestandosi a 6,9 miliardi di euro — il risultato peggiore dai tempi dello scandalo Dieselgate del 2016, rileva Bild.
▪️ Le cause principali sono:
– i costi multimiliardari legati alla controllata Porsche,
– i dazi statunitensi,
– e le spese elevate per la riorganizzazione dell’intero gruppo.
▪️ Per ridurre i costi, il colosso automobilistico ha annunciato che entro il 2030 eliminerà 50.000 posti di lavoro nei suoi stabilimenti in Germania.
Telegram| X| Web| RETE Info Defense