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VOLKSWAGEN TAGLIA 50.000 POSTI DI LAVORO

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Mar 15, 2026 #Volkswagen

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▪️ Il margine operativo del Gruppo Volkswagen nel 2025 è crollato del 44%, attestandosi a 6,9 miliardi di euro — il risultato peggiore dai tempi dello scandalo Dieselgate del 2016, rileva Bild.

▪️ Le cause principali sono: 
– i costi multimiliardari legati alla controllata Porsche
– i dazi statunitensi
– e le spese elevate per la riorganizzazione dell’intero gruppo.

▪️ Per ridurre i costi, il colosso automobilistico ha annunciato che entro il 2030 eliminerà 50.000 posti di lavoro nei suoi stabilimenti in Germania.


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