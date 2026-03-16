ABC: il presidente venezuelano detenuto in condizioni durissime

IL PRESIDENTE VENEZUELANO È DETENUTO IN UNA CELLA DI TRE METRI PER DUE CON UN LETTO DI METALLO E QUASI NESSUNA LUCE, afferma l’edizione spagnola di ABC.

Citando una fonte, l’autore osserva che di notte si sentono grida dalla sua cella:

“Sono il Presidente! Dite che sono stato rapito e maltrattato”.

Il giornale sottolinea che l’isolatore di punizione, dove si trova attualmente Maduro, è una delle prigioni più severe, dove in precedenza erano detenuti importanti narcotrafficanti. Dall’isolatore è consentito uscire tre volte alla settimana per un’ora — in catene ai piedi e alle mani, sotto scorta di due guardie.



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