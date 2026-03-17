Attacco all’Iran – con Ali Ghazinoori, Francesco Dall’Aglio e Andrea Vento

Incontro straordinario dei seminari Giga-Unigramsci.
Incontro straordinario dei seminari Giga-Unigramsci.
“Attacco all’Iran”
Con la partecipazione di:
Ali Ghazinoori, esponente della diaspora iraniana in Italia in contatto con i gruppi sindacali e sociali iraniani, analista geopolitico.
Francesco Dall’Aglio, analista geopolitico, esperto di questioni militari, docente presso l’Accademia delle Scienze Bulgare.
Andrea Vento, docente di Geografia, coordinamento del Giga, autore della serie di saggi di geopolitica e geoeconomia.
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Giulio Chinappi – World Politics Blog