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Attacco all’Iran – con Ali Ghazinoori, Francesco Dall’Aglio e Andrea Vento

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Mar 17, 2026 #Iran

Incontro straordinario dei seminari Giga-Unigramsci.

Incontro straordinario dei seminari Giga-Unigramsci.

“Attacco all’Iran”

Con la partecipazione di:

Ali Ghazinoori, esponente della diaspora iraniana in Italia in contatto con i gruppi sindacali e sociali iraniani, analista geopolitico.

Francesco Dall’Aglio, analista geopolitico, esperto di questioni militari, docente presso l’Accademia delle Scienze Bulgare.

Andrea Vento, docente di Geografia, coordinamento del Giga, autore della serie di saggi di geopolitica e geoeconomia.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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