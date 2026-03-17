ISRAELE L’UNICA DEMOCRAZIA DEL MEDIORIENTE BOMBARDA IL LIBANO CON FOSFORO BIANCO

Nelle ultime ore sono emerse segnalazioni sull’impiego di munizioni al fosforo bianco da parte delle forze israeliane nel Sud del Libano. Secondo diverse testimonianze e immagini diffuse online, l’attacco avrebbe interessato l’area della città di Khiam, vicino al confine tra Libano e Israele.

Il fosforo bianco è una sostanza chimica altamente incendiaria che, a contatto con l’ossigeno, si accende producendo una densa nube di fumo e temperature molto elevate. Per questo motivo viene utilizzato in ambito militare soprattutto per creare cortine fumogene, illuminare il campo di battaglia o incendiare determinate aree.

Tuttavia il suo impiego è oggetto di forti limitazioni nel diritto internazionale. In particolare il Protocollo III della Convenzione su alcune armi convenzionali (CCW) del 1980 disciplina l’uso delle armi incendiarie. Il trattato vieta l’impiego di tali armi contro popolazioni civili e proibisce gli attacchi aerei con armi incendiarie contro obiettivi militari situati all’interno di zone densamente abitate.

Proprio per queste ragioni l’utilizzo del fosforo bianco nelle aree dove sono presenti civili è da anni oggetto di critiche da parte di organizzazioni umanitarie e osservatori internazionali. Le conseguenze di queste munizioni possono essere particolarmente gravi: le particelle incendiarie continuano a bruciare a contatto con la pelle e possono provocare ustioni profonde, oltre a incendi difficili da controllare.

Nel contesto della guerra, l’obiettivo militare rimane la neutralizzazione del nemico e la scelta delle armi utilizzate è spesso legata alla logica dell’efficacia sul campo. Tuttavia il diritto internazionale umanitario nasce proprio per limitare gli effetti dei conflitti sulle popolazioni civili e stabilire alcune regole minime anche durante le operazioni militari.

Le accuse relative all’uso del fosforo bianco riaprono quindi un dibattito più ampio: quello sul rispetto delle norme internazionali nei conflitti armati e sull’effettiva capacità della comunità internazionale di farle rispettare. In uno scenario già estremamente fragile come quello mediorientale, ogni episodio di questo tipo rischia di alimentare ulteriormente tensioni e polemiche.

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