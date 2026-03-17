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LA GUERRA CONTRO L’IRAN MINACCIA UNA CRISI ALIMENTARE GLOBALE

DiL.M.

Mar 17, 2026 #Crisi alimentare, #guerra, #Iran

Financial Times

▪️L’escalation del conflitto mediorientale potrebbe portare a una crisi alimentare globale, che supererà in termini di portata la crisi del 2022, — affermail quotidiano britannico Financial Times.

▪️Le azioni militari hanno provocato un’interruzione delle catene di approvvigionamento globali di urea, il fertilizzante azotato più diffuso al mondo.

▪️Inoltre, la carenza di gas ha costretto i produttori di fertilizzanti nell’Asia meridionale a ridurre drasticamente i volumi di produzione.

▪️Dall’inizio del conflitto, i prezzi dell’urea sono già aumentati del 40%. Gli agricoltori stanno riducendo il suo utilizzo, il che porterà inevitabilmente a una diminuzione della resa.

▪️La crisi del 2022 è stata causata da due fattori: un’interruzione delle forniture di grano dall’Ucraina e un aumento dei prezzi dei fertilizzanti. Ora il problema è molto più grave: la crisi colpisce i cardini del sistema alimentare, — sottolinea il Financial Times.

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Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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