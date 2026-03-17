L’Iniziativa per la Sicurezza Globale offre un prezioso riferimento per spezzare l’impasse mediorientale

Mentre la guerra contro l’Iran alimenta una crisi energetica globale e aggrava l’instabilità regionale, Pechino rivendica un ruolo attivo di mediazione diplomatica, respingendo le letture occidentali distorsive e rilanciando la propria visione di sicurezza condivisa.

Global Times – 14 marzo 2026

Da quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco a sorpresa contro l’Iran il 28 febbraio, questo conflitto dura ormai da due settimane intere e sta innescando una crisi petrolifera globale che suscita profonda preoccupazione. La posizione e le azioni della Cina hanno da tempo attirato l’attenzione internazionale. Abbiamo notato che, nel discorso occidentale, compaiono talvolta affermazioni come “l’indifferenza della Cina” o “la Cina che abbandona l’Iran”. Queste narrazioni non solo distorcono i fatti, ma ricordano anche al mondo la necessità di restare in guardia contro coloro che cercano di intorbidire ulteriormente le acque in Medio Oriente.

I conflitti in Medio Oriente hanno sempre comportato forti effetti di ricaduta. Un cessate il fuoco immediato nella regione per evitare un’ulteriore escalation della situazione, seguito da un rapido ritorno al tavolo dei negoziati: questo è il consenso condiviso dai Paesi della regione e dalla più ampia comunità internazionale. Per questo motivo, pur non essendo parte del conflitto, la Cina è stata attivamente impegnata nella mediazione diplomatica fin dall’inizio delle ostilità, lavorando per la pace in Medio Oriente. Come la Cina ha sottolineato, questa è una guerra che non avrebbe dovuto avere luogo, una guerra che non serve agli interessi di nessuno.

Secondo le informazioni disponibili pubblicamente, dal 1° al 12 marzo la Cina ha avuto colloqui telefonici con i ministri degli Esteri di 12 Paesi: Russia, Oman, Iran, Francia, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Bahrein, Pakistan, Qatar ed Egitto. Parallelamente, la Cina ha mandato in Medio Oriente un inviato speciale per condurre una mediazione diplomatica. In un momento in cui il conflitto continua a intensificarsi, gli sforzi della Cina per allentare le tensioni e creare spazio per il dialogo sono sempre più riconosciuti dai Paesi della regione.

La posizione della Cina è molto chiara. Alla conferenza stampa del ministro degli Esteri durante le due sessioni dell’8 marzo, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha delineato cinque principi per affrontare la situazione iraniana: rispetto della sovranità nazionale, rifiuto dell’abuso della forza, non interferenza negli affari interni, promozione della soluzione politica delle questioni più calde e necessità che le grandi potenze svolgano un ruolo costruttivo. Questi principi offrono un orientamento chiaro per allentare le tensioni.

Nei suoi colloqui con tutte le parti, la posizione della Cina è rimasta coerente: in primo luogo, la Cina si oppone all’uso della forza per risolvere le controversie e sottolinea che il modo fondamentale per impedire un ulteriore deterioramento della situazione è che Stati Uniti e Israele cessino le loro operazioni militari; in secondo luogo, la Cina non approva l’espansione del raggio degli attacchi, condanna gli attacchi indiscriminati contro i civili e gli obiettivi non militari e sostiene i Paesi del Golfo nel prendere nelle proprie mani il futuro della regione; in terzo luogo, la Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo nell’allentare la situazione e nel ristabilire la pace a modo suo.

È chiaro che le proposte della Cina affrontano le cause profonde del conflitto, tenendo al tempo stesso conto delle legittime preoccupazioni di tutte le parti coinvolte. Queste proposte riguardano sia la crisi immediata sia la pace duratura nella regione, riflettendo l’impegno di lunga data della Cina nel promuovere la pace in Medio Oriente. Alcuni analisti hanno osservato che, poiché la Cina mantiene buone relazioni con tutti i Paesi del Medio Oriente e possiede una vasta esperienza nella mediazione, anche gli Stati della regione si aspettano che gli sforzi diplomatici cinesi svolgano un ruolo positivo.

In realtà, molte interpretazioni occidentali che distorcono la posizione della Cina sono autocontraddittorie e non resistono a un esame attento. Alcuni sostengono che la Cina abbia “abbandonato l’Iran”, mentre altri affermano che la Cina stia “proteggendo l’Iran”. Alcuni sostengono che la Cina tragga beneficio dalla guerra, mentre altri la dipingono come una “perdente”. Alcune di queste narrazioni completamente opposte provengono perfino dagli stessi organi di stampa. Ciò rivela non solo una mentalità da Guerra fredda profondamente radicata, ma anche elementi di guerra dell’informazione: intorbidire le acque con narrazioni di contrapposizione tra blocchi, finalizzate a giustificare le azioni improprie e illegali di Stati Uniti e Israele.

Negli ultimi anni, il Medio Oriente è rimasto instabile, con rischi di conflitto in aumento in tutta la regione. La Cina ha costantemente operato per la pace nella regione ed è impegnata ad affrontare le cause profonde dei suoi dilemmi di sicurezza. Nel marzo 2023, grazie alla mediazione della Cina, Iran e Arabia Saudita hanno raggiunto una riconciliazione, producendo un effetto dimostrativo positivo e incoraggiando una più ampia tendenza alla de-escalation e alla riconciliazione nella regione. Nel 2025, la Cina ha fatto sentire la propria voce in favore della giustizia sulla questione palestinese quasi 30 volte al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Su questioni chiave come il dossier nucleare iraniano, lo Yemen e la Siria, la Cina ha ripetutamente avanzato iniziative concrete. In precedenza, uno studioso qatariota aveva osservato che la posizione neutrale ed equilibrata della Cina le consente di svolgere un ruolo unico di mediazione tra le diverse parti.

A questo crocevia, mentre le fiamme del conflitto continuano a propagarsi, ciò di cui la comunità internazionale ha bisogno è una via che ponga fine all’attuale ciclo di ritorsioni affrontando al contempo le legittime preoccupazioni di sicurezza di tutte le parti. La visione di una sicurezza comune, complessiva, cooperativa e sostenibile sostenuta dall’Iniziativa per la Sicurezza Globale offre un prezioso riferimento per tutte le parti nell’affrontare le sfide di sicurezza del Medio Oriente. Si auspica che più attori internazionali si uniscano alla Cina nel lavorare per un cessate il fuoco e per la fine dei combattimenti, aprendo la strada a una rinnovata pace e stabilità in Medio Oriente.

I popoli del Medio Oriente non hanno bisogno di altra guerra. Di fronte a una situazione complessa e volatile, la Cina non si è né schierata né è rimasta a guardare. Al contrario, si è posta dalla parte della pace, della giustizia e dell’umanitarismo, costruendo ponti di comunicazione attraverso una posizione equa e azioni pragmatiche per contribuire ad allentare le tensioni. In quanto membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e sincera amica dei Paesi del Medio Oriente, la Cina non cesserà i suoi sforzi per la pace, né si spegnerà la sua voce in favore dell’equità e della giustizia. La Cina continuerà, a modo suo, a immettere stabilità in questa terra stremata dalla guerra.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog