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Iran, morto Larijani: colpiti i vertici ma il sistema tiene

DiL.M.

Mar 18, 2026 #Iran, #Larijani

L’Iran ha confermato la morte di Ali Larijani, figura di primo piano della sicurezza nazionale. L’annuncio è arrivato dal Consiglio supremo per la sicurezza nazionale tramite l’agenzia Mehr, dopo che Israele aveva dichiarato di averlo ucciso in un attacco mirato.
Nel comunicato ufficiale, le autorità iraniane hanno reso omaggio alla sua carriera, definendolo un servitore dello Stato che ha perso la vita nel compimento del proprio dovere.
Negli ultimi giorni Stati Uniti e Israele hanno colpito più volte figure di alto livello politico e militare iraniane. Tuttavia, il sistema di potere di Teheran è strutturato per assorbire questi colpi: per ogni ruolo chiave esistono più figure pronte a subentrare, rendendo la catena di comando difficilmente spezzabile. Il rischio, però, è che i nuovi vertici possano essere ancora più radicali, contribuendo ad alzare ulteriormente il livello dello scontro e aggravando la situazione.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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