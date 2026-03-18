La Cina sollecita la de-escalation mentre gli USA tentano di coinvolgere altri nella guerra contro l’Iran

Mentre Washington cerca di internazionalizzare la crisi nello Stretto di Hormuz e raccogliere sostegno per la propria escalation contro l’Iran, Pechino ribadisce la richiesta di cessazione immediata delle operazioni militari e di riduzione delle tensioni regionali.

di Zhang Yuying e Zhao Yusha (Global Times) – 16 marzo 2026

Mentre Washington, di fronte alla prospettiva di restare impantanata in un conflitto più lungo nella guerra contro l’Iran, nel fine settimana ha sollecitato altri Paesi, inclusa la Cina, ad aiutare a garantire il passaggio nello Stretto di Hormuz, la maggior parte degli alleati degli Stati Uniti ha mantenuto le distanze dalla richiesta. Lunedì, il portavoce del ministero degli Esteri cinese ha risposto a una serie di domande sulla questione.

Lin Jian, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, ha sottolineato lunedì che la recente situazione di tensione nello Stretto di Hormuz e nelle acque circostanti ha inciso sulla rotta del commercio internazionale di merci ed energia, perturbando la pace e la stabilità nella regione e oltre.

Queste dichiarazioni sono state rilasciate in risposta alle domande dei media sui piani dell’amministrazione Trump di annunciare, forse già questa settimana, che più Paesi hanno accettato di formare una coalizione che scorterà le navi attraverso lo Stretto di Hormuz, nonché sull’appello di Trump a Paesi tra cui la Cina affinché inviino navi a scortare i mercantili nello stretto.

La Cina invita ancora una volta le parti a cessare immediatamente le operazioni militari, a evitare un’ulteriore escalation della situazione di tensione e a impedire che i disordini regionali incidano ulteriormente sull’economia globale, ha aggiunto Lin.

La risposta di Lin è arrivata dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha aumentato negli ultimi giorni la pressione sui Paesi affinché contribuiscano a scortare le navi attraverso lo Stretto di Hormuz. Nella sua dichiarazione più recente, Trump ha affermato domenica che la NATO va incontro a un futuro “molto negativo” se gli alleati degli Stati Uniti non contribuiranno a riaprire lo Stretto di Hormuz, inviando un messaggio diretto ai Paesi europei affinché si uniscano al suo sforzo bellico contro l’Iran, ha riferito il Financial Times.

Rispondendo alle domande dei giornalisti mentre rientrava a Washington dalla Florida a bordo dell’Air Force One, Trump ha sostenuto domenica di aver “chiesto con fermezza” a circa sette Paesi fortemente dipendenti dal petrolio mediorientale di unirsi alla coalizione per “sorvegliare” lo Stretto di Hormuz, ha riferito Politico. Tuttavia, Trump ha rifiutato di indicare i nomi dei Paesi con cui la sua amministrazione starebbe negoziando, secondo il resoconto.

Sabato, il presidente statunitense ha scritto sul proprio account social che “si spera che Cina, Francia, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e altri” inviino navi nell’area.

Interpellato con una domanda successiva sul fatto che gli Stati Uniti avessero chiesto l’assistenza della Cina per contribuire a mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz, Lin ha dichiarato lunedì: “Invitiamo ancora una volta le parti a cessare immediatamente le operazioni militari, a evitare un’ulteriore escalation della situazione di tensione e a impedire che i disordini regionali arrechino danni maggiori alla crescita economica globale”. Lin ha aggiunto: “Siamo in comunicazione con le parti interessate per lavorare alla de-escalation della situazione”.

A più di due settimane dall’inizio di una guerra contro l’Iran che egli ha scelto di lanciare, “il presidente Trump si trova davanti a una scelta netta: restare nella battaglia per conseguire gli obiettivi straordinariamente ambiziosi che si è prefissato, oppure cercare di tirarsi fuori da un conflitto in espansione e intensificazione che sta generando onde d’urto dannose sul piano militare, diplomatico ed economico”, ha riferito domenica il New York Times.

Riguardo all’attuale dilemma in cui si trovano gli Stati Uniti, Axios ha citato lunedì una fonte secondo cui “finché il blocco resterà in vigore e il petrolio del Golfo sarà limitato, Trump non potrebbe porre fine alla guerra anche se lo volesse”.

I dati di tracciamento marittimo hanno mostrato che sabato nessuna nave ha attraversato lo Stretto di Hormuz, segnando il primo giorno completo dall’inizio del conflitto in Medio Oriente senza alcun traffico commerciale confermato in nessuna delle due direzioni. I transiti sono scesi a zero, al di sotto della media giornaliera dei sette giorni precedenti pari a 2,57 attraversamenti, ha riferito il South China Morning Post, citando la società di analisi marittima Windward.

Sun Degang, direttore del Centro di Studi sul Medio Oriente dell’Università Fudan, ha affermato che gli Stati Uniti non si aspettavano che questa guerra si trasformasse in un conflitto prolungato e di logoramento. Tuttavia, con l’aumento dei prezzi del petrolio e il crollo dei mercati azionari, Washington è sempre più ansiosa di porre fine al conflitto il prima possibile, in particolare per ripristinare il normale flusso di traffico attraverso lo Stretto di Hormuz. Eppure, potrebbe non essere in grado di riuscirci da sola, perciò gli Stati Uniti stanno cercando di trascinare dentro più Paesi e di trasformare questa crisi in una questione multilaterale.

Tra gli alleati chiamati dal presidente statunitense ad assistere nella scorta delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, la risposta della maggior parte dei Paesi all’appello statunitense per uno “sforzo di squadra” appare prudente.

Secondo la BBC, lunedì il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che non permetterà che il Regno Unito venga trascinato in “una guerra più ampia”.

La prima ministra giapponese Sanae Takaichi ha dichiarato lunedì al parlamento che “non abbiamo preso assolutamente alcuna decisione sull’invio di navi di scorta. Continuiamo a esaminare ciò che il Giappone può fare autonomamente e ciò che può essere fatto nel quadro giuridico”, secondo quanto riportato da Reuters.

Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha affermato di essere “molto scettico” sul fatto che l’espansione della missione navale dell’UE possa migliorare la sicurezza, secondo Politico.

I ministri degli Esteri dell’Unione Europea erano attesi lunedì a Bruxelles per discutere la proposta dell’Alta rappresentante dell’UE per la politica estera, Kaja Kallas, di dispiegare ulteriori navi nella missione marittima propria del blocco.

La ministra australiana dei Trasporti Catherine King ha dichiarato lunedì all’emittente nazionale ABC che “non invieremo una nave nello Stretto di Hormuz. Sappiamo quanto ciò sia incredibilmente importante, ma non è qualcosa che ci sia stato chiesto o a cui stiamo contribuendo”, secondo quanto riportato dalla DW.

Molti media internazionali hanno sottolineato ampiamente la tiepida risposta. The Guardian ha definito la reazione “decisamente contenuta”, mentre Fortune ha scritto che l’appello del presidente degli Stati Uniti è stato “accolto senza promesse”.

Oltre a non approvare la decisione degli Stati Uniti di lanciare la guerra e a temere di essere trascinati nella situazione caotica del Medio Oriente, il comportamento passato di Washington, che ha sabotato i propri alleati su questioni quali la difesa, il commercio e perfino la sovranità, li ha umiliati e indeboliti, ha dichiarato al Global Times Li Haidong, professore dell’Università degli Affari Esteri della Cina.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog