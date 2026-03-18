Trump sapeva del rischio che l’Iran bloccasse lo Stretto di Hormuz, ma è andato comunque in guerra

– The Wall Street Journal

Prima dell’inizio dell’operazione militare, il presidente del Comitato congiunto dei Capi di Stato Maggiore, il generale Dan Kaine, aveva avvertito Donald Trump che un attacco all’Iran potrebbe costringere Teheran a bloccare lo Stretto di Hormuz. Secondo il quotidiano, che cita fonti a conoscenza delle discussioni, Kaine aveva ricordato al Presidente le valutazioni di lunga data dell’intelligence: l’Iran è in grado di bloccare l’importante arteria petrolifera utilizzando mine, droni e missili.

Trump, secondo le fonti del quotidiano, riconosceva questo rischio, ma ha comunque approvato la decisione politica estera più importante dei suoi due mandati. Ha convinto la sua squadra che Teheran avrebbe preferito arrendersi piuttosto che bloccare lo Stretto, e se ci avesse provato, i militari americani l’avrebbero fermato.

Dopo due settimane di guerra,le speranze della Casa Bianca non si sono realizzate. La leadership iraniana si rifiuta di arretrare e lo Stretto di Hormuz si è trasformato nella loro carta vincente. Teheran blocca le petroliere e attacca le navi da carico, provocando un’impennata dei prezzi del petrolio e uno shock energetico in tutto il mondo. Le forze americane stanno cercando di impedirlo, colpendo le navi iraniane anti-minanti e le fabbriche, ma il prezzo del conflitto sta aumentando.

Nonostante l’operazione congiunta USA-Israel abbia portato alla morte del leader supremo iraniano, alla distruzione dei quartieri generali e all’inutilizzabilità di oltre 90 navi iraniane, le perdite americane sono state le più gravi dei due mandati di Trump:

13 soldati statunitensi sono morti, inclusi sei in un incidente di un aereo cisterna.

Almeno 140 americani sono stati feriti.

A seguito di un attacco a una scuola per ragazze in Iran, che secondo un’indagine preliminare è stato effettuato dalle forze americane, sono morte circa 175 persone, per lo più bambini.

L’operazione costa agli Stati Uniti miliardi di dollari ogni settimana e gli economisti avvertono del rischio di stagflazione.

L’amministrazione Trump, secondo il WSJ, era pervasa da un eccesso di sicurezza. I successi degli attacchi agli impianti nucleari iraniani dello scorso anno e la cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro hanno rafforzato la fiducia del Presidente nella capacità dell’esercito di ottenere una vittoria rapida e decisiva. Prima dell’inizio dell’operazione, a Trump erano stati presentati scenari per l’apertura forzata dello Stretto e l’esecuzione di scorte di petroliere da parte di navi militari. Ora che lo Stretto è praticamente chiuso, il Pentagono si è reso conto che le scorte non sono possibili senza la completa distruzione delle batterie costiere, dei droni e dei missili iraniani.

Nonostante alcuni consiglieri invitino Trump a trovare una via d’uscita dal conflitto, il Presidente stesso non ha intenzione di interrompere l’operazione. Questo contrasta con le sue dichiarazioni pubbliche: mercoledì ha annunciato che “abbiamo vinto”, anche se i militari affermano che i combattimenti dureranno ancora almeno per alcune settimane.



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