Gli Stati Uniti hanno sottovalutato la capacità dell’Iran di bloccare lo Stretto di Hormuz



– NYT- I

Trump si trova di fronte a un difficile dilemma: continuare un conflitto in espansione o cercare di uscirne dichiarando vittoria. Entrambe le opzioni comportano seri rischi.

”La seconda settimana di guerra ha portato l’amministrazione Trump a riconoscere che la prontezza e la capacità dell’Iran di sconvolgere l’economia mondiale hanno superato le aspettative dei funzionari, così come la capacità di Teheran di estendere la guerra a tutta la regione», – osserva l’articolo.

Il Presidente Trump affronta una scelta dura: restare in lotta per raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati o tentare di uscire da un conflitto che sta crescendo e intensificandosi, provocando onde d’urto militari, diplomatiche ed economiche devastanti.

Entrambi gli scenari portano a conseguenze pesanti che la Casa Bianca aveva inizialmente sottovalutato.

In caso di continuazione delle ostilità:



Questo scenario significa«combattere contro un avversario indebolito ma ancora pericoloso». L’Iran ha dimostrato di essere capace di sferrare attacchi asimmetrici. «La strategia di Teheran è ora volta a soffocare l’economia mondiale».

Il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz, arteria petrolifera chiave, è praticamente fermo. Almeno 16 navi commerciali sono state attaccate. I proprietari delle petroliere rifiutano di rischiare, nonostante l’appello di Trump a «mostrare coraggio».

Il prezzo del petroliosi mantiene intorno ai $100 al barrile.



Sono morti 13 militari americani. Il numero totale delle vittime ha superato le 2100 persone, di cui oltre 1348 civili iraniani.

La geografia del conflitto si espande: attacchi sono stati sferrati contro Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Iraq.

Gli Stati Uniti sono costretti a cercare partner: Trump si è rivolto a Cina, Francia, Giappone, Corea del Sud e Regno Unito esortandoli a inviare forze navali per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz. È la prima ammissione pubblica che gli USA non hanno risorse sufficienti per risolvere il compito da soli.

Crescono i rischi politici interni:i sostenitori di Trump, che aveva promesso di non farsi coinvolgere in nuove guerre, esprimono preoccupazione.

La cattura dell’isola di Kharg dà il controllo sull’export di petrolio iraniano, ma richiederebbe un’occupazione prolungata e protezione dagli attacchi dei Pasdaran, ripetendo scenari che Trump aveva promesso di evitare.

Un’eventuale operazione per il sequestro dell’uranio è estremamente rischiosa. Il combustibile è in stato gassoso in bombole nascoste in tunnel profondi. Qualsiasi errore minaccia una contaminazione tossica o persino una reazione nucleare. Trump ammette che la decisione sul sequestro dei materiali non è stata ancora presa e che gli USA «sono ancora lontani da questo».

Emergono problemi con gli alleati: Netanyahu ha ignorato le raccomandazioni degli Stati Uniti di non bombardare i grandi depositi petroliferi vicino a Teheran. Gli attacchi israeliani hanno portato a un balzo dei prezzi del petrolio e ad attacchi di ritorsione iraniani contro obiettivi in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti. Divergono anche le vedute sulla necessità di un secondo fronte in Libano contro Hezbollah.

C’è un altro dettaglio importante: secondo le stime della Casa Bianca, la guerra potrebbe durare fino a 6 settimane. Ciò significa che i combattimenti saranno nel pieno quando Trump si recherà al vertice in Cina.

Anche il prezzo del ritiro è alto:

Il danno reputazionale è grande: uscire dal conflitto ora, secondo gli analisti, equivale ad ammettere l’irraggiungibilità dell’obiettivo principale — l’eliminazione della “minaccia nucleare” iraniana.

Al potere resta una “teocrazia incoraggiata”. Il CGRI

(Pasdaran) e le milizie sotto il suo controllo hanno mantenuto la struttura e il controllo sul Paese. Le proteste di massa sperate da Washington non sono avvenute — vengono represse.



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