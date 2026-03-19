IL PORTAVOCE PER LA POLITICA ESTERA TEDESCO WADEPHUL RITIENE CHE IL DIRITTO INTERNAZIONALE NON VALGA PER TUTTI

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«Sì, questa è davvero una discussione molto complessa e difficile che dobbiamo continuare a portare avanti onestamente tra di noi. Certamente, questa questione deve essere sollevata anche in relazione all’attuale attacco degli americani e degli israeliani contro l’Iran.

Ma il diritto internazionale, in ultima analisi, non deve portare al punto in cui un regime ingiusto come quello iraniano [ne ho già parlato in precedenza] possa semplicemente continuare ad agire, mentre noi ci ritroviamo, di fatto, limitati nelle nostre possibilità di contenere questo regime e di fare in modo che, prima di tutto, esso non continui a opprimere la propria popolazione e a minacciare gli Stati vicini».