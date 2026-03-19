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IL PORTAVOCE PER LA POLITICA ESTERA TEDESCO WADEPHUL RITIENE CHE IL DIRITTO INTERNAZIONALE NON VALGA PER TUTTI

DiL.M.

Mar 19, 2026 #diritto internazionale, #Doppio standard, #Germania
17/07/2025. London, United Kingdom. Foreign Secretary David Lammy meets with German Foreign Minister, Johann Wadephul. Picture by Ben Dance / FCDO

Foto Wikipedia

«Sì, questa è davvero una discussione molto complessa e difficile che dobbiamo continuare a portare avanti onestamente tra di noi. Certamente, questa questione deve essere sollevata anche in relazione all’attuale attacco degli americani e degli israeliani contro l’Iran.

Ma il diritto internazionale, in ultima analisi, non deve portare al punto in cui un regime ingiusto come quello iraniano [ne ho già parlato in precedenza] possa semplicemente continuare ad agire, mentre noi ci ritroviamo, di fatto, limitati nelle nostre possibilità di contenere questo regime e di fare in modo che, prima di tutto, esso non continui a opprimere la propria popolazione e a minacciare gli Stati vicini».


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Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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