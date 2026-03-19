AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

Iran, Mas’ud Pezeškiyān: “USA e Israele mirano a frammentare le nazioni musulmane”

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Mar 19, 2026 #Abdel Fattah al-Sisi, #Egitto, #Iran, #Masoud Pezeshkian

In un colloquio con il presidente egiziano ʿAbd al-Fattāḥ al-Sīsī, Mas’ud Pezeškiyān avverte che Stati Uniti e regime sionista puntano a indebolire e frammentare i grandi Paesi islamici. Teheran ribadisce buon vicinato, autodifesa e unità del mondo musulmano.

Tasnim News – 16 marzo 2026

TEHERAN (Tasnim) – Il presidente iraniano Mas’ud Pezeškiyān ha avvertito che gli Stati Uniti e il regime israeliano stanno perseguendo politiche volte a indebolire e frammentare i principali Paesi islamici.

Mas’ud Pezeškiyān e il suo omologo egiziano ʿAbd al-Fattāḥ al-Sīsī hanno avuto una conversazione telefonica per discutere degli sviluppi regionali e internazionali seguiti all’aggressione degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran.

Durante il colloquio, il presidente iraniano ha esortato le nazioni islamiche a rimanere vigili di fronte ai tentativi di seminare divisione nel mondo musulmano, sottolineando che i Paesi della regione non dovrebbero permettere a potenze esterne di minare unità e stabilità.

Mas’ud Pezeškiyān ha affermato che l’Iran era impegnato in sforzi diplomatici quando è stato nuovamente sottoposto ad attacchi militari, sostenendo che ciò dimostra come Washington non stia cercando una soluzione autentica. Ha aggiunto che l’Iran non ha controversie con i Paesi islamici, definendoli fratelli, mentre ha ribadito che le azioni di Teheran si fondano sul suo diritto all’autodifesa.

Ha inoltre accolto con favore qualsiasi iniziativa dei Paesi della regione volta a rafforzare la cooperazione, ristabilire la stabilità e promuovere la pace, osservando che milioni di iraniani hanno partecipato alle manifestazioni della Giornata internazionale di al-Quds (Gerusalemme, ndt) nonostante le minacce alla sicurezza.

Il presidente ʿAbd al-Fattāḥ al-Sīsī, da parte sua, ha espresso condoglianze per la perdita di vite iraniane e ha riaffermato l’opposizione dell’Egitto alla guerra, all’instabilità e all’insicurezza nella regione.

Gli Stati Uniti e il regime israeliano hanno lanciato una vasta campagna militare non provocata contro l’Iran dopo l’assassinio della Guida della Rivoluzione islamica, l’āyatollāh seyyed ʿAlī Khāmeneī, insieme a diversi alti comandanti militari e civili, il 28 febbraio.

Gli attacchi hanno incluso estesi bombardamenti aerei contro obiettivi militari e civili in tutto l’Iran, causando vittime significative e ingenti danni alle infrastrutture.

In risposta, le Forze armate iraniane hanno condotto operazioni di rappresaglia, prendendo di mira posizioni statunitensi e israeliane nei territori occupati e presso basi regionali con ondate di missili e droni.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

Articoli correlati

AFV Mondo

Petrolio, guerra e caos: la chiusura di Hormuz mette in difficoltà Trump

Mar 19, 2026 Domenico Maceri
Mondo

Hezbollah resiste, Israele devasta: il Libano verso il modello Gaza

Mar 19, 2026 L.M.
Mondo

Lavrov: Washington non risponde alla proposta di Putin sul trattato New START

Mar 19, 2026 AFV from TELEGRAM

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Italia

Tra le pieghe della finzione democratica delle destre

Marzo 19, 2026 L.M.
Italia

I No per fermare la svolta autoritaria

Marzo 19, 2026 L.M.
AFV Mondo

Petrolio, guerra e caos: la chiusura di Hormuz mette in difficoltà Trump

Marzo 19, 2026 Domenico Maceri
Mondo

Cuba si rialza dopo il blackout totale. Russia: “Sosterremo L’Avana con aiuti materiali”

Marzo 19, 2026 Red
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: