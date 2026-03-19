GLI STATI UNITI NON HANNO RISPOSTO ALLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE RUSSO VLADIMIR PUTIN IN MERITO AL RISPETTO DEL TRATTATO SULLE ARMI STRATEGICHE OFFENSIVE (NEW START), – ha dichiarato il Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa Sergej Lavrov.
I punti principali:
In diversi Paesi proseguono le ricerche perla creazione di microrganismi artificiali con caratteristiche predefinite, per il potenziamento di patogeni esistenti in natura e per dotarli di qualità non caratteristiche;
Sempre più Paesi si convincono che solo il possesso di armi nucleari possa essere una garanzia affidabile di protezione contro attacchi illeciti alla loro sicurezza;
Le azioni distruttive degli Stati Uniti e dei loro alleati contribuiscono a un sensibile aumento dei rischi di militarizzazione dello spazio e della sua trasformazione in una zona di conflitto.
Telegram| X| Web| RETE Info Defense