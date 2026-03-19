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Lavrov: Washington non risponde alla proposta di Putin sul trattato New START

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Mar 19, 2026 #New Start

GLI STATI UNITI NON HANNO RISPOSTO ALLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE RUSSO VLADIMIR PUTIN IN MERITO AL RISPETTO DEL TRATTATO SULLE ARMI STRATEGICHE OFFENSIVE (NEW START), – ha dichiarato il Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa Sergej Lavrov.

I punti principali:

In diversi Paesi proseguono le ricerche perla creazione di microrganismi artificiali con caratteristiche predefinite, per il potenziamento di patogeni esistenti in natura e per dotarli di qualità non caratteristiche;

Sempre più Paesi si convincono che solo il possesso di armi nucleari possa essere una garanzia affidabile di protezione contro attacchi illeciti alla loro sicurezza;

Le azioni distruttive degli Stati Uniti e dei loro alleati contribuiscono a un sensibile aumento dei rischi di militarizzazione dello spazio e della sua trasformazione in una zona di conflitto.

Fonte


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