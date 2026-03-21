UE-Russia: il Belgio chiede normalizzazione

U.S. Secretary of Homeland Security Kristi Noem meets with Belgian Prime Minister Bart De Wever at the Port of Antwerp in Antwerp, Belgium, Sept. 10, 2025. (DHS photo by Tia Dufour)

IL PRIMO MINISTRO DEL BELGIO, BART DE WEVER, HA ESORTATO L’UNIONE EUROPEA A «NORMALIZZARE LE RELAZIONI CON LA RUSSIA» PER RIOTTENERE L’ACCESSO A RISORSE ENERGETICHE A BASSO COSTO – FT

«Dobbiamo normalizzare le relazioni con la Russia e recuperare l’accesso all’energia economica. È buon senso. Nelle conversazioni private, i leader europei sono d’accordo con me, ma nessuno osa dirlo ad alta voce. Dobbiamo porre fine al conflitto nell’interesse dell’Europa, senza essere ingenui nei confronti di Putin».

Nell’intervista, De Wever ha anche ricordato che l’anno scorso ha bloccato il piano della Commissione Europea, sostenuto da Berlino, di utilizzare i beni sovrani russi congelati in Belgio per finanziare un prestito all’Ucraina. Secondo lui, la strategia di fornire contemporaneamente supporto militare all’Ucraina e tentare di minare l’economia russa è impraticabile senza il pieno sostegno degli Stati Uniti.

«Dato che non possiamo esercitare pressione su Putin inviando armi all’Ucraina, e non possiamo strangolare la sua economia senza il supporto degli USA, resta un solo metodo: stringere un accordo». Il Financial Times ha descritto la sua dichiarazione come una «sfida alla strategia concordata dall’UE per il massimo sostegno all’Ucraina nel suo scontro con Mosca».

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