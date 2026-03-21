USA allentano le sanzioni: petrolio russo già libero, possibile apertura all’Iran

“ABBIAMO REVOCATO LE SANZIONI SUL PETROLIO RUSSO E NEI PROSSIMI GIORNI POTREMMO REVOCARE ANCHE I LIMITI SUL PETROLIO IRANIANO”, – ha dichiarato il Ministro delle Finanze USA Bessent.

«Avevamo un piano d’emergenza per una crisi — in tutta l’amministrazione e al Tesoro. Abbiamo revocato le sanzioni sul petrolio russo. Sapevamo che in mare c’erano circa 130 milioni di barili e abbiamo creato un’offerta aggiuntiva al di fuori dello Stretto di Hormuz. L’avevamo previsto. Comprendevamo che poteva verificarsi un — e voglio sottolineare, temporaneo — “collo di bottiglia”, e che esistono circa 130 milioni di barili di riserve galleggianti. Nei prossimi giorni potremmo revocare le sanzioni sul petrolio iraniano che si trova in mare. Si tratta di circa 140 milioni di barili. A seconda dei calcoli, corrisponde a circa 10-14 giorni di forniture che l’Iran stava indirizzando al mercato. Tutto questo alla fine andava in Cina. In sostanza, useremo il petrolio iraniano contro l’Iran stesso, per mantenere i prezzi bassi nei prossimi 10-14 giorni, mentre questa campagna continua».



Telegram| X| Web| RETE Info Defense