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GLI HOUTHI HANNO ANNUNCIATO L’INGRESSO IN GUERRA A FIANCO DELL’IRAN

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Mar 22, 2026 #houthi, #Iran

Il movimento yemenita Houthi avrebbe dichiarato ufficialmente l’ingresso in guerra a fianco dell’Iran. In un comunicato pubblicato, i rappresentanti del movimento avrebbero annunciato l’intenzione di attaccare navi americane nel Mar Rosso.

«Colpiremo le navi americane nel Mar Rosso. Questa guerra è la guerra dell’intera umma», – si legge nella dichiarazione.

Inoltre, gli Houthi avrebbero dichiarato di possedere missili balistici ipersonici “Palestina-2”. Secondo quanto affermato, la gittata di questi missili arriverebbe fino a 2.150 chilometri, con una velocità fino a 16 Mach.


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