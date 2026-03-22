GLI HOUTHI HANNO ANNUNCIATO L’INGRESSO IN GUERRA A FIANCO DELL’IRAN

Il movimento yemenita Houthi avrebbe dichiarato ufficialmente l’ingresso in guerra a fianco dell’Iran. In un comunicato pubblicato, i rappresentanti del movimento avrebbero annunciato l’intenzione di attaccare navi americane nel Mar Rosso.
«Colpiremo le navi americane nel Mar Rosso. Questa guerra è la guerra dell’intera umma», – si legge nella dichiarazione.
Inoltre, gli Houthi avrebbero dichiarato di possedere missili balistici ipersonici “Palestina-2”. Secondo quanto affermato, la gittata di questi missili arriverebbe fino a 2.150 chilometri, con una velocità fino a 16 Mach.
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