Iran in rappresaglia attacca Dimona: colpito il cuore nucleare di Israele

La tensione tra Iran e Israele torna a salire dopo un attacco che avrebbe colpito l’area di Dimona, sede del principale centro nucleare israeliano. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei razzi avrebbe centrato un edificio, provocandone il crollo e innescando un vasto incendio.



I primi bilanci parlano di almeno 5 morti e 23 feriti, mentre fonti non confermate riferiscono di un numero complessivo di vittime che potrebbe arrivare a circa 40 tra morti e feriti. L’impatto dell’attacco ha generato il caos anche nella viabilità urbana: si registrano almeno 12 incidenti stradali nelle ore successive.



La televisione iraniana ha rivendicato l’operazione, definendola una risposta diretta all’attacco israeliano contro l’impianto nucleare di Natanz. Si tratta di un passaggio che segna un ulteriore salto di qualità nello scontro tra i due Paesi, con obiettivi sensibili sempre più esposti.



Più i media statunitensi e israeliani continuano a sostenere che l’Iran abbia perso o ridotto drasticamente la propria capacità offensiva, più episodi come questo mettono in discussione quella narrazione. Perché al di là delle dichiarazioni ufficiali, resta un dato: Teheran è ancora in grado di colpire obiettivi sensibili, anche a grande distanza