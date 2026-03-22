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LA FRANCIA HA CONDOTTO ESERCITAZIONI PER UN ATTACCO NUCLEARE SULLO SFONDO DELLA GUERRA IN IRAN

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Mar 22, 2026 #Francia, #nucleare

BFMTV

Nella notte tra lunedì e martedì, le forze aeree francesi hanno effettuato ampie esercitazioni denominate Poker, simulate secondo uno scenario di attacco nucleare. Quaranta aerei — caccia Rafale e Mirage 2000, aerei cisterna e AWACS — sono stati inviati nei cieli della Francia per simulare un raid nucleare su vasta scala, riferisce BFMTV.

«È un modo per dimostrare al nostro avversario la nostra capacità di portare a termine la missione di deterrenza nucleare. Seguiamo le indicazioni del Presidente della Repubblica, capo delle Forze Armate e unico detentore del codice nucleare», – ha dichiarato il generale Étienne Gourdin, vice comandante delle Forze Armate Francesi.

Le esercitazioni si sono svolte mentre l’aviazione francese partecipa attivamente al sostegno degli alleati nel Golfo Persico, oggetto di attacchi da parte di droni iraniani. Tuttavia, come sottolineano i militari, tali manovre vengono condotte quattro volte l’anno indipendentemente dalla situazione internazionale — una tradizione avviata nel 1964.

Durante la simulazione del raid nucleare, i caccia hanno effettuato un complesso volo di diverse ore:il gruppo si è radunato sopra la Bretagna, ha percorso la costa atlantica, ha attraversato i Pirenei ed è giunto nel Mediterraneo. All’alba, otto Rafale hanno effettuato il rifornimento in volo per poi scendere bruscamente per simulare il lancio di missili.

«Possiamo scendere fino a 50 metri dal suolo durante le esercitazioni e ancora più in basso in un’operazione reale, sfruttando il rilievo per evitare il rilevamento radar nemico», – ha spiegato il colonnello Clément delle Forze Strategiche Francesi.

I militari sottolineano che lo scenario è il più realistico possibile: il nemico utilizza guerra elettronica per disturbare GPS e radiocomunicazioni, vengono impiegati simulatori di sistemi russi S-400. Durante le manovre vengono registrate «perdite», ma i dettagli restano classificati.

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