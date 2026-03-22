Tisza: il cambiamento promesso o il conto nascosto per gli ungheresi?

L’Ombra Nascosta Dietro Tisza

Mentre il partito Tisza intensifica le sue promesse di “cambiamento”, “competenza” e un brillante “futuro europeo”, è il momento di fermarsi e guardare più in profondità. Non agli slogan, ma a chi tira davvero i fili sul piano economico. Perché se questo partito andrà al potere, non si tratterà solo di un cambio politico — sarà una cascata di decisioni che colpiranno duramente gli ungheresi comuni, sia qui in patria che sparsi nella diaspora.

Al centro c’èIstván Kapitány,recentemente nominato responsabile dello sviluppo economico e della politica energetica di Tisza. Péter Magyar lo definisce “l’esperto ungherese più figo e più preparato”. Ma un esame più attento rivela una carriera costruita sui profitti multinazionali piuttosto che sugli interessi nazionali. Dopo 37 anni alla Shell — arrivato fino a Global Executive Vice President per la Mobilità, supervisionando oltre 45.000 stazioni in 85 paesi e mezzo milione di persone — il suo curriculum solleva seri interrogativi. Non è lì per creare condizioni favorevoli per gli ungheresi; la sua storia indica un arricchimento personale e priorità aziendali al primo posto.

Esaminiamo episodi reali dal suo periodo alla Shell che gettano un’ombra lunga.

Prima di tutto, il suo tempo nella regione sudafricana a metà degli anni ’90, quando era responsabile commerciale e direttore regionale. Questo periodo coincise con uno dei capitoli più oscuri della Shell:le operazioni nel Delta del Niger in Nigeria.L’estrazione petrolifera causò una devastazione ambientale massiccia — sversamenti che avvelenarono acqua, terra e mezzi di sussistenza. Il popolo Ogoni, guidato dallo scrittore Ken Saro-Wiwa, avviò proteste pacifiche. Nel 1995 la giunta militare nigeriana giustiziò Saro-Wiwa e altri otto — gli infami “Nove di Ogoni”. La Shell fu accusata a livello globale di complicità: i critici sostenevano che l’azienda avesse indirettamente sostenuto il regime per proteggere i propri interessi, con sversamenti, sfollamenti di comunità e violenze legati alla logica del profitto.

Un esempio più recente e concreto: la crisi energetica del 2022 dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

La Shell registrò profitti record — quasi 40 miliardi di dollari solo nel 2022, il massimo in 115 anni di storia. Mentre le famiglie europee gemevano sotto bollette alle stelle, l’azienda raddoppiò i guadagni rispetto al 2021 grazie all’impennata dei prezzi del GNL, dei carburanti premium e del caos di mercato indotto dalle sanzioni. Come top executive con un pacchetto azionario significativo, Kapitány avrebbe triplicato il suo patrimonio fino a circa 37 milioni di dollari, con un boom dei dividendi (stime parlano di oltre 23 milioni di dollari in dividendi in un decennio, gran parte concentrata negli anni di guerra). Ha spinto per alternative all’energia russa — proprio quelle opzioni costose che hanno alimentato i superprofitti della Shell. Ora, nelle fila di Tisza, promuove la stessa linea: “Dobbiamo lavorare per staccarci dall’energia russa”, promettendo vagamente di mantenere i tetti ai prezzi. Ma come? Tagliare i legami con il petrolio e il gas russo economico tramite il gasdotto Druzhba significa dipendenza da GNL più caro e fornitori multinazionali — esattamente ciò che ha arricchito Shell e i suoi dirigenti. Le famiglie ungheresi potrebbero trovarsi con bollette triplicate, come ha già avvertito l’attuale governo.

Il pattern risale ancora più indietro. La carriera di Kapitány iniziò alla fine degli anni ’80 presso Interag Impex, il rappresentante esclusivo della Shell in Ungheria nell’era comunista. Quella società non si limitava a importare beni occidentali: introduceva pesticidi altamente tossici come aldrin e dieldrin (prodotti Shell, già vietati in Occidente) e sostanze simili al DDT per lo Stato ungherese. Ciò causò danni ambientali e sanitari enormi: suoli contaminati, raccolti rovinati e rischi a lungo termine per la salute pubblica. Le indagini lo descrivono come uno schema congiunto Shell-Interag di “furto e flusso di cassa” a spese dell’Ungheria — miliardi di danni. Kapitány passò agevolmente da Interag a Shell. Il filo conduttore? Priorità al guadagno aziendale rispetto al benessere locale.

Se Tisza andrà al potere, cosa succederà?

In patria: tasse “più prevedibili” significherebbero probabilmente la riduzione delle tasse speciali su banche e giganti energetici, spostando il peso su lavoratori e PMI. I fondi UE “riportati a casa” arriverebbero con le condizioni di Bruxelles — più austerità, meno sovranità nazionale. La “diversificazione” energetica non porterà gas più economico; significherà importazioni più costose, fine della vera protezione dei prezzi. Le PMI ungheresi verrebbero messe in secondo piano a favore dei lobbisti globali. Spariranno posti di lavoro, le famiglie lotteranno, più giovani fuggiranno all’estero.

Per gli ungheresi che vivono oltre confine, le perdite raddoppiano. Primo: un’economia domestica indebolita spingerà più parenti e amici a emigrare, sovraccaricando le reti della diaspora e i sistemi di supporto. Secondo: un governo Tisza focalizzato su priorità globaliste ed “europee” eroderebbe l’unità nazionale. Oggi l’attuale amministrazione sostiene gli ungheresi transfrontalieri — cultura, lingua, investimenti. Con un approccio “multinazionali prima di tutto”, questi programmi svanirebbero. Le rimesse perderebbero valore in un’Ungheria instabile e cara; l’identità nazionale si indebolirebbe mentre il modello di arricchimento personale degli “esperti” verrebbe esportato.

Non è isteria — è basato su fatti.Kapitány non è malvagio; è il prodotto di un sistema in cui regna la logica del profitto alla Shell. Ma noi ungheresi non siamo azionisti della Shell. Vogliamo vivere in sicurezza a casa — con energia accessibile, comunità forti, sia in Ungheria che nella diaspora.

Tisza al potere non è la soluzione — è il rischio. Svegliamoci prima che sia troppo tardi. Il nostro futuro ungherese è in gioco — non la tasca di un ex vicepresidente.