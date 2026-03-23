Dopo i raid sull’energia, l’Iran passa alla rappresaglia

Se si ripeterà un attacco all’energia dell’Iran, le forze armate iraniane condurranno attacchi contro l’infrastruttura energetica degli Stati Uniti e dei loro alleati fino alla completa distruzione», ha dichiarato un rappresentante del quartier generale centrale Khatam al-Anbiya.

«La Repubblica Islamica dell’Iran non intendeva estendere la guerra all’infrastruttura petrolifera e non voleva danneggiare l’economia di Paesi amici e vicini. Tuttavia, dopo l’attacco del nemico contro gli obiettivi energetici siamo effettivamente entrati in una nuova fase della guerra, e la necessità di difenderci ci ha costretti a colpire l’infrastruttura energetica legata agli Stati Uniti e agli azionisti americani.

Il nobile popolo iraniano, i vostri coraggiosi figli nelle forze armate immediatamente dopo la perfidia nemica hanno intrapreso azioni offensive e, nel corso di una potente operazione di rappresaglia, al livello del danno inflitto, hanno incendiato una serie di impianti petroliferi che rappresentano gli interessi statunitensi nella regione.

Avvertiamo nuovamente il nemico: avete commesso un grave errore attaccando l’infrastruttura energetica della Repubblica Islamica dell’Iran. La risposta è già in corso e non è ancora conclusa. Se questo si ripeterà, i successivi attacchi alla vostra infrastruttura energetica e a quella dei vostri alleati continueranno fino alla sua completa distruzione, e la nostra risposta sarà significativamente più dura degli attacchi odierni».