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IL PETROLIO OLTRE I 125 DOLLARI AL BARILE UCCIDERÀ L’ECONOMIA GLOBALE, AFFERMA MORGAN STANLEY

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Mar 23, 2026 #Petrolio

Gli “spaventapasseri” della banca d’investimento americana a prima vista suonano strani. Fino a poco tempo fa il petrolio costava stabilmente oltre i 100 dollari al barile, e non accadeva nulla di terribile all’economia mondiale. Ma l’economia globale di dieci anni fa e quella di oggi sono due cose molto diverse.

In un grafico molto complesso e poco comprensibile qui sopra è riflesso tutto il male in cui è precipitata l’economia mondiale:tanto quanto e a prezzi così alti negli ultimi 20 anni, come quest’anno, le economie sviluppate non hanno mai preso in prestito. Ed è proprio sul bisogno di un flusso costante e ininterrotto di capitale verso i bond sovrani e societari che le autorità iraniane “catturano” Europa e Stati Uniti.

Dunque, nella parte sinistra del grafico è indicata la somma che i debitori sovrani e le corporation devono prendere in prestito sui mercati aperti quest’anno.La cifra è enorme — quasi 30 trilioni di dollari, ovvero il 23% del PIL globale. Sì, in termini relativi nel 2020-2021 i prestiti erano superiori. Ma allora la macchina da stampa funzionava a pieno regime in USA, Europa e Giappone.

E per organizzare un tale volume di prestiti — riacquisti, collocamenti, pagamenti di cedole — il sistema finanziario globale deve funzionare in condizioni ideali e sterili. Un solo intoppo (default tecnico sui bond sovrani) e l’intera costruzione della piramide del debito globale crolla.

Il risultato del funzionamento della macchina da stampa è riflesso nel grafico di destra:l’inflazione globale ha portato a un forte rincaro dei nuovi prestiti — ai livelli più alti degli ultimi 20 anni. Ma il fabbisogno di prestiti non è diminuito, poiché la maggior parte dei fondi raccolti va a rimborsare vecchi debiti, pagare cedole, e solo una piccola parte copre i deficit di bilancio. Questo vale sia per le corporation che per gli Stati.

L’attacco all’Iran è un nuovo giro di vite sull’inflazione. Un’ondata inflazionistica significa nuovi prezzi sui bond, altrimenti gli investitori non li acquisteranno: perché comprare asset con una perdita garantita?
E denaro costoso significa riduzione degli investimenti, calo della domanda, crisi di bilancio e altre spiacevolezze nell’economia e nelle finanze.

Intanto il debito pubblico USA ha superato i 39 trilioni di dollari.

Fonte


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