Il presidente iraniano mette in guardia dal complotto dei nemici per seminare discordia nella regione

Nel messaggio per le celebrazioni del Nowruz e dell’ʿĪd al-Fiṭr, Mas’ud Pezeškiyān invita i Paesi islamici a cooperare per una sicurezza regionale autonoma, senza ingerenze straniere. Denuncia i tentativi di seminare discordia, indica Israele come fonte di caos e respinge il pretesto sul nucleare.

Tasnim News – 20 marzo 2026

TEHERAN (Tasnim) – Il presidente iraniano Mas’ud Pezeškiyān, in un messaggio in occasione del Nowruz – il Capodanno iraniano – e dell’ʿĪd al-Fiṭr, ha invocato la cooperazione tra i Paesi islamici.

Congratulandosi per l’ʿĪd al-Fiṭr con tutti i musulmani, inclusi i Paesi vicini, Pezeškiyān ha proposto venerdì di costituire una struttura di sicurezza composta dai Paesi islamici del Medio Oriente per garantire pace e tranquillità nella regione.

Rivolgendosi ai vicini, Pezeškiyān ha affermato: «Siete nostri fratelli. Ci sono stati problemi o danni nelle nostre relazioni e siamo pronti a risolvere con voi tutti i problemi».

Ha aggiunto: «Non abbiamo bisogno della presenza di stranieri nella regione; possiamo, attraverso la cooperazione tra Paesi islamici, formare il “Parlamento islamico del Medio Oriente” e in questo quadro regolare le nostre relazioni in materia di sicurezza, economiche, culturali e politiche».

«Non abbiamo alcun diritto di combatterci tra noi; non abbiamo alcun diritto, con qualsiasi pretesto, di cadere nella trappola che i nemici hanno teso per noi. Annunciamo al mondo che non stiamo cercando il caos nella regione. Non vogliamo che alcun Paese si senta costretto ad accumulare armi e munizioni per difendersi, e poi attendere di vedere se il suo territorio verrà attaccato o no», ha dichiarato il presidente iraniano, secondo quanto riportato dall’IRNA.

«Non abbiamo assolutamente alcuna intenzione di interferire negli affari interni di altri Paesi. Non desideriamo assolutamente vedere compromesse la sicurezza e la tranquillità della regione. Possiamo risolvere tutto questo da soli aiutandoci a vicenda e unendo le mani. Questo è un messaggio ai Paesi della regione: invece di impegnarvi in propaganda mediatica e trasmettere al vostro popolo la convinzione che l’Iran sia la causa dei disordini nella regione, credete e sappiate – e lo sapete – che è Israele a provocare caos, disordini, genocidio, assassinii e sabotaggi nella regione».

In un’altra parte del suo intervento, Pezeškiyān ha parlato del Nowruz e del Capodanno iraniano, affermando: «Quest’anno abbiamo bisogno del Nowruz più che mai; un Nowruz che mostri al mondo l’unità. Nella nostra cultura e nel nostro Paese, il Nowruz è sempre stato un simbolo di un nuovo inizio nella vita».

Riferendosi all’azione del nemico che ha portato al martirio la Guida dell’Iran e un certo numero di comandanti, ministri e innocenti cittadini iraniani, inclusi bambini, il Presidente ha descritto tale azione del nemico come disumana e ha dichiarato: «Non abbiamo mai cercato armi nucleari… ma il presidente degli Stati Uniti dice al mondo che l’Iran intendeva muoversi verso armi nucleari».

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Giulio Chinappi – World Politics Blog