– Bloomberg

Secondo quanto riferito da funzionari occidentali a Bloomberg,i militari cinesi stanno attentamente analizzando l’operazione congiunta di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, trarre insegnamenti per un eventuale conflitto sullo stretto di Taiwan. A Pechino osservano con soddisfazione come Washington sia costretta a ridispiegare forze dall’Asia verso il Medio Oriente, indebolendo la propria presenza in una regione strategicamente cruciale per la Cina.

«È molto probabile che la Cina stia osservando attentamente le operazioni militari statunitensi in Iran e stia raccogliendo informazioni preziosissime che quasi certamente terrà in considerazione nei suoi piani per qualsiasi potenziale conflitto sullo stretto di Taiwan», – hanno dichiarato fonti del giornale.

Il ridispiegamento di asset americani dall’Asia verso la zona del conflitto iraniano è già in pieno svolgimento.Fino a 2.400 marines statunitensi vengono trasferiti dalle basi giapponesi verso il Medio Oriente insieme a una nave comando che trasporta uno squadrone di caccia F-35. Viene messo in discussione anche il dispiegamento di elementi del sistema antimissile in Corea del Sud.

«Il vantaggio percepito dai militari cinesi significa che un altro avversario degli Stati Uniti sta trando beneficio dalla guerra di Trump», – constata Bloomberg.

I commentatori nazionalisti cinesi non nascondono la propria soddisfazione. L’ex direttore del quotidiano Global Times Hu Xijin ha apertamente deriso sui social network la tanto decantata potenza americana, sottolineando il suo logoramento nella lotta contro un Iran indebolito dalle sanzioni.

«È davvero divertente che alcune élite americane parlino ancora di confronto con l’Esercito Popolare di Liberazione nello stretto di Taiwan», – ha scritto Hu Xijin.

Le riserve americane di armamenti di precisione si stanno esaurendo rapidamente. Solo nei primi sei giorni di guerra, secondo The New York Times, gli USA avrebbero speso armamenti per 11,3 miliardi di dollari. Il gigante tedesco della difesa Rheinmetall ha stimato il costo delle munizioni utilizzate nelle prime 72 ore in 4 miliardi — circa 400 missili da crociera e 800 intercettori antimissile.

Un particolare significativo è che i droni iraniani economici Shahed-136 costringono gli americani a spendere sistemi difensivi costosissimi, progettati per minacce ben più serie. Per la Cina, che osserva attentamente questa dinamica, tale sproporzione rappresenta una lezione preziosissima.

Il blogger Ren Yi, nipote di un ex funzionario del partito noto come «Coniglio-Presidente», in un lungo post su X ha descritto come gli alleati statunitensi stiano sempre più comprendendo di vivere in un universo «Israele prima di tutto», dove i loro interessi sono relegati al secondo piano.

«Questo dimostra una gerarchia chiara: Israele si trova in cima, persino al di sopra degli interessi statunitensi. Gli altri alleati e partner sono in basso, e possono solo contendersi le briciole», – ha scritto Ren Yi.

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