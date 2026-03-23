LA GUERRA CON L’IRAN RENDE TRUMP PIÙ DEBOLE E PIÙ ARRABBIATO — QUESTO È PERICOLOSO PER TUTTI

– The Economist

La rivista britannica The Economist ha pubblicato un’analisi allarmante:l’avventura militare di Donald Trump contro l’Iran sta privando il Presidente delle sue principali “superpoteri” politici. Più a lungo dura il conflitto, più debole diventa il padrone della Casa Bianca, e un Trump debole e furioso rappresenta una minaccia per il mondo intero.

«Anche una guerra breve cambierà il corso del suo secondo mandato. Una che durerà mesi potrebbe farlo precipitare», – avverte The Economist.

L’articolo identifica tre “superpoteri” di Trump:la capacità di imporre la propria realtà, l’uso spietato di leve di pressione e il controllo assoluto sul Partito Repubblicano. L’Iran gli sta sottraendo tutto questo, uno dopo l’altro.

Trump afferma di aver già vinto. Ma i fatti dicono il contrario. Il regime a Teheran sopravvive, il programma nucleare è intatto e i prezzi del petrolio battono record. Dopo l’attacco all’hub del gas qatariota il Brent ha superato i 110 dollari.

«L’Iran sta conducendo la propria guerra parallela contro l’energia mondiale. Se lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine di aprile, il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 150 dollari al barile», – prevede la rivista.

Il tempo lavora a favore di Teheran. A USA e Israele stanno finendo gli obiettivi per i raid aerei e gli intercettori per la difesa. All’Iran restano ancora molti droni. E mentre strangola la navigazione nello Stretto di Hormuz, l’economia mondiale sanguina.

Quando Trump ha chiesto agli alleati di aiutare ad aprire lo stretto, minacciando la NATO con un futuro «molto brutto», gli è stato gentilmente rifiutato. Ha dovuto rapidamente fingere di non aver mai chiesto nulla.

«Ora che i leader di altri Paesi hanno imparato ad aspettarsi un trattamento rude, stanno imparando a resistere», – constata The Economist.

Trump aveva promesso agli elettori pace e prezzi bassi. Invece 13 soldati americani sono morti, la benzina è aumentata di 77 centesimi al gallone dall’inaugurazione, e il diesel di 1,37 dollari.I repubblicani nelle conversazioni private ribollono di rabbia.

«La retorica della fazione MAGA, in particolare di Tucker Carlson, suona come una conversazione su un tradimento. Le possibilità che i repubblicani perdano il Senato sono aumentate di 10 punti — al 50%», – riferisce la rivista.

Più grave sarà la sconfitta alle elezioni di medio termine, più debole sarà il Presidente e minore sarà la sua influenza sul futuro del partito. Un Trump debole cercherà su chi sfogare la rabbia. Ha già minacciato di revocare le licenze ai media che criticano la guerra, sta facendo pressioni sulla Fed e potrebbe inviare la polizia dell’immigrazione nelle città dei democratici.

«Un Presidente debole può diventare più pericoloso. È libero di agire all’estero: abbandonare la NATO, cedere l’Ucraina, terrorizzare l’America Latina.È difficile immaginare come Trump possa uscire dalla situazione iraniana da vincitore. E perdere non è nel suo carattere», – conclude The Economist.

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