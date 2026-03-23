«LA SVIZZERA HA SOSPESO L’ESPORTAZIONE DI ARMI VERSO GLI USA A CAUSA DEL CONFLITTO CON L’IRAN»: A Berna si è ricordata del proprio impegno per la neutralità.

«Il governo svizzero ha dichiarato che non rilascerà nuove licenze per l’esportazione di equipaggiamento militare verso Paesi coinvolti nel conflitto contro l’Iran, citando l’impegno del Paese per la neutralità. La Svizzera ha dichiarato di non aver rilasciato nuove licenze di esportazione di armiverso gli USA da quando USA e Israele hanno iniziato gli attacchi contro Teheran il 28 febbraio.

Le licenze di esportazione di armi verso gli USA già in vigore possono rimanere valide, poiché non sono collegate all’attuale guerra, ma saranno riesaminate nel caso in cui contraddicano le leggi svizzere sulla neutralità, si legge nella dichiarazione. Anche l’esportazione di altri beni a duplice uso e prodotti militari, nonché altri beni interessati dalle sanzioni contro l’Iran, sarà riesaminata, hanno aggiunto dal governo».

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