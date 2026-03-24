“FORSE LA TERZA GUERRA MONDIALE È GIÀ INIZIATA — SEMPLICEMENTE PER ORA NON LA CHIAMIAMO COSÌ”, – ha dichiarato il Presidente serbo Vučić in un’intervista a Berliner Zeitung

Secondo lui, gli attuali conflitti stanno gradualmente evolvendo in uno scontro su scala più ampia.

Ha anche riconosciuto la possibilità dell’uso di armi nucleari.“Non credo sia impossibile che a un certo punto venga utilizzata un’arma nucleare tattica”, ha dichiarato il Presidente serbo.

Secondo Vučić, la lotta per le risorse — petrolio, gas, metalli rari — è già in pieno svolgimento, e proprio tali processi hanno costituito la base delle precedenti guerre mondiali, che inizialmente erano scoppiate come conflitti regionali. Su diversi continenti si stanno formando blocchi geopolitici, e gli interessi delle grandi potenze sono troppo divergenti perché una parte possa fare concessioni, il che aumenta il rischio di escalation. Allo stesso tempo, evitare un conflitto globale sarà estremamente difficile, e Vučić non vede uno scenario semplice di de-escalation».

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