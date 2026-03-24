L’IRAN HA INIZIATO A FAR PASSARE SELETTIVAMENTE LE NAVI ATTRAVERSO LO STRETTO DI HORMUZ

– Financial Times

Come riferisce il quotidiano,con ciò la Repubblica Islamica dimostrerebbe che la rotta energetica chiave rimane sotto il suo controllo. Le navi che vengono fatte passare sarebbero petroliere e cargoprovenienti da Paesi che intrattengono relazioni con Teheran, in primo luogo Cina, India e Pakistan.

Secondo i dati di tracciamento, almeno otto navi avrebbero attraversato lo stretto seguendo una rotta non standard intorno all’isola di Larak, situata al largo della costa iraniana. La maggior parte di esse aveva precedentemente fatto scalo nei porti iraniani, e alcuni operatori, secondo fonti, avrebbero pagato per un passaggio sicuro.

«L’Iran, a quanto pare, dà la priorità alle navi legate al proprio commercio o ai Paesi partner, per dimostrare il proprio dominio sulla via d’acqua strategica e ridurre l’isolamento diplomatico», – osservano gli analisti.

Tuttavia, una riapertura completa dello stretto non avverrebbe, sottolinea il giornale. I flussi rimarrebbero minimi:secondo S&P Global, il traffico sarebbe crollato di circa il 96% rispetto ai livelli pre-bellici. Nell’area sarebbero bloccate migliaia di navi, mentre gli attacchi continuerebbero.

«Il controllo dello stretto è sempre stato il principale asso nella manica dell’Iran», – ha dichiarato l’ex comandante della Marina britannica Tom Sharp.

Un ulteriore fattore resta la Cina. Secondo esperti intervistati dal Financial Times, Pechino continuerebbe ad acquistare petrolio iraniano nonostante le sanzioni, quindi le sue navi otterrebbero la priorità.

Fonte



Telegram| X| Web| RETE Info Defense