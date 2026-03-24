The Telegraph: La guerra con l’Iran lascerà senza lavoro oltre 100.000 britannici

Il quotidiano britannico riferisce che il conflitto in Medio Oriente potrebbe provocare un aumento brusco della disoccupazione nel Regno Unito.

“Gli economisti avvertono che il tasso di disoccupazione nel Regno Unito raggiungerà un picco più elevato nei prossimi mesi, poiché gli shock in Medio Oriente costringeranno la Banca d’Inghilterra a rimandare il taglio dei tassi di interesse”, scrive The Telegraph.

Gli esperti spiegano che i datori di lavoro cercheranno di compensare l’aumento dei prezzi dell’energia riducendo il personale o congelando le assunzioni.

Attualmente, il tasso di disoccupazione britannico ha già toccato un massimo quinquennale del 5,2%, superando per la prima volta dal crisi finanziaria i dati dell’Italia.

”Se ci troveremo in uno scenario in cui le interruzioni dureranno circa tre mesi, prevedo che la disoccupazione salirà oltre il 5,5%», – ha dichiarato James Smith della banca d’investimento ING.

Il rincaro del petrolio, causato dal blocco dello Stretto di Hormuz, ha già fatto aumentare i prezzi della benzina e colpito i consumatori. Il Regno Unito, essendo un importatore netto di energia, si è rivelato particolarmente vulnerabile alla pressione inflazionistica.

”Purtroppo sì, avrà un impatto. La disoccupazione sta già seguendo una traiettoria ascendente», – ha confermato Jordan Rochester della banca giapponese Mizuho.

Gli industriali avvertono che la domanda interna nel Paese è crollata, mentre i prezzi elevati dell’energia soffocano una ripresa già fragile.

L’organizzazione Make UK ha registrato il più rapido aumento dei prezzi da parte dei produttori dal 2023.

“Con l’aumento dei costi energetici, tra i Paesi industrializzati il Regno Unito presenta alcuni dei livelli più alti. Qualsiasi rialzo sostenuto dei prezzi di petrolio e gas può rapidamente incrementare i costi di produzione, riducendo i margini e limitando gli investimenti», ha osservato il senior economist di Make UK, Fahim Khan.

Gli economisti sottolineano che la situazione attuale è molto peggiore rispetto alla crisi energetica del 2022, scatenata dagli eventi in Ucraina. Allora la disoccupazione si trovava ai minimi storici, mentre oggi le imprese non dispongono più di alcun cuscinetto di resilienza.

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