IN ISRAELE SI INVOCA L’ANNESSIONE E LA COLONIZZAZIONE DEL SUD DEL LIBANO LUNGO IL FIUME LITANI

Immagine screenshot da BBC

▪️ I media israeliani scriverebbero che questo è l’unico modo per “prevenire il ritorno di Hezbollah”.

▪️ La colonizzazione del Sud Libano sarebbe stata prevedibile e rappresenterebbe ciò su cui Israele starebbe lavorando dall’inizio della guerra nella Striscia di Gaza.

▪️ Nel febbraio di quest’anno Israele avrebbe nuovamente spruzzato l’erbicida glifosato sui terreni agricoli nel Sud Libano nel tentativo di distruggere i raccolti e i mezzi di sussistenza dei residenti locali.

▪️ Nei social media si discuterebbe della preparazione di piani analoghi per il territorio siriano recentemente annesso, del ritorno degli insediamenti israeliani nella Striscia di Gaza e della legalizzazione di un numero maggiore di insediamenti in Cisgiordania.

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