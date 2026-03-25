L’INDUSTRIA AEREA STA ATTRAVERSANDO LA PEGGIORE CRISI DAI TEMPI DELLA PANDEMIA

53 miliardi di dollari — perdita di capitalizzazione delle maggiori compagnie aeree mondiali. La guerra in Medio Oriente avrebbe provocato la peggiore crisi nel settore aereo dai tempi della pandemia, riferisce il quotidiano britannico Financial Times.
Un terzo dei costi delle compagnie aeree riguarda il carburante per aerei, i cui prezzi sarebbero raddoppiati, superando l’aumento registrato durante la crisi del 2022.
Inoltre,i disagi nel funzionamento dei principali hub aeroportuali del Medio Oriente avrebbero portato caos nei trasporti aerei in tutto il mondo.
Le compagnie aeree sarebbero costrette ad aumentare bruscamente i prezzi dei biglietti, il che porterebbe a un calo della domanda e aggraverebbe ulteriormente la loro situazione finanziaria, sottolinea Financial Times.
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