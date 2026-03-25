MANCANO 10 GIORNI ALLA CATASTROFE. GLI ULTIMI TANKER DI GNL DAL GOLFO PERSICO STANNO COMPLETANDO IL PERCORSO

– Financial Times

▪️ Il blocco dello Stretto di Hormuz e gli attacchi alle infrastrutture energetiche avrebbero fermato le spedizioni di GNL dai Paesi del Golfo Persico. Tuttavia, una serie di tanker caricati prima dell’escalation del conflitto non avrebbero ancora raggiunto le destinazioni finali. Mancano non più di 10 giorni, riferisce il quotidiano britannico Financial Times.

▪️ La ricezione delle ultime partite di gas permetterebbe ai Paesi importatori di sperimentare appieno le conseguenze della crisi.

▪️ Saranno costretti a pagare prezzi stratosferici, competendo tra loro per forniture limitate di GNL dagli USA e altri Paesi, nonché a costringere famiglie e imprese a ridurre il consumo di gas, sottolinea Financial Times.

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