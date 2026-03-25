Tre trilioni in un’ora: crescono i sospetti su operazioni speculative vicine a Trump

3 TRILIONI DI DOLLARI IN UN’ORA: COME DUE FRASI HANNO SCOSSO IL MERCATO?

Prima dell’apertura delle contrattazioni sui mercati azionari americani, Trump avrebbe dichiarato che i negoziati con l’Iran sono stati “produttivi”.

In pochi minuti il valore del mercato azionario americano (S&P 500) sarebbe aumentato di 2 trilioni di dollari

Circa un’ora dopo Telegram avrebbe diffuso la notizia in Iran, dove le autorità avrebbero ufficialmente smentito la dichiarazione americana: nessun negoziato è avvenuto. Il mercato sarebbe crollato, perdendo 1 trilione di dollari.

Bilancio di un’ora: movimento di tremila miliardi di dollari.

INFORMAZIONI: S&P 500 è l’indice delle 500 maggiori aziende americane (Apple, Amazon, Microsoft e altre).Il valore totale di tutte queste aziende sarebbe aumentato di due trilioni di dollari in pochi minuti solo per la notizia di “negoziati positivi”. Dopo la smentita il valore sarebbe crollato altrettanto rapidamente di un trilione. Ossia, gli investitori in tutto il mondo, sentendo un accenno a una possibile pace, si sarebbero precipitati ad acquistare azioni, e alla smentita a vendere.

Ne risultano altalene perfettamente gestibili:

▪️ Escalation, minacce, “guerra fino alla vittoria” — i mercati scendono, il petrolio sale

▪️ Accenno a negoziati — i mercati schizzano in alto

▪️ Smentita o nuovo peggioramento — nuovo crollo

▪️ Profitto

Negli ultimi dodici mesi questo ciclo si sarebbe ripetuto con Cina, UE, Venezuela, ora con Iran.

È difficile trattenersi dallo scherzare sui “caotici” post in maiuscolo di Trump sui social. Ma il fatto rimane:il movimento di trilioni di dollari oggi dipenderebbe da poche parole scritte sui social. E Trump, come la sua famiglia, il suo entourage e i suoi sponsor, ne trarrebbero profitto finché possibile.

Questa tattica funziona anche come strumento politico. Alternando minacce eclatanti e accenni a “negoziati produttivi”,l’amministrazione USA creerebbe nell’avversario un’allettante illusione di cessazione della pressione. E alcuni Paesi potrebbero cadere nella trappola, iniziando a vacillare e a discutere le condizioni.

Ma finoral’Iran non cade nella trappola.La smentita pubblica è arrivata quasi istantaneamente. Perché a Teheran comprendono:la pausa offerta dal principale sponsor e beneficiario della guerra potrebbe essere solo la preparazione a un nuovo colpo.

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