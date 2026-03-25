“TRUMP HA QUATTRO OPZIONI SBAGLIATE PER PORRE FINE ALLA GUERRA CON L’IRAN, E NESSUNA BUONA»

–The Economist

Il settimanale britannico ha pubblicato un’analisi della guerra in Medio Oriente, da cui emerge che l’amministrazione di Donald Trump si è messa all’angolo. Ognuna delle opzioni rimanenti, secondo la rivista, comporta seri rischi e non garantisce la fine del conflitto.

“Trump ha quattro opzioni per andare avanti. Può negoziare, uscire, continuare o escalare. Se non ha ancora scelto nessuna di queste, è perché nessuna di esse è buona”, – afferma The Economist.

Venerdì Trump ha dichiarato che la guerra “si sta avvicinando alla fine”, poiché gli obiettivi militari sono stati raggiunti e non gli preoccupa la chiusura da parte dell’Iran dello Stretto di Hormuz, che, dice, gli Stati Uniti non usano. Tuttavia, già sabato ha dato all’Iran 48 ore per riaprire lo stretto, minacciando altrimenti di “distruggere le loro centrali elettriche, a partire dalla più grande”.

L’opzione dei negoziati sembra la meno probabile. L’Iran, attaccato due volte durante i precedenti negoziati, difficilmente vorrà tornare al tavolo. Il nuovo leader supremo, Mojtaba Khamenei, non si è mostrato in pubblico dalla sua nomina. Anche la scelta di un mediatore è controversa.

“L’America potrebbe chiedersi se qualcuno dei negoziatori iraniani stia parlando a nome del regime”, – osserva la rivista.

L’opzione di uscire dalla guerra e dichiarare vittoria è la più “trumpiana”, secondo The Economist. Ma i prezzi del petrolio negli Stati Uniti sono già aumentati del 34% in un mese, e l’Iran conserverà circa 400 chilogrammi di uranio arricchito al 60% e il controllo dello stretto.

“Terminare la guerra ora significa rinunciare a un principio che è stato la pietra angolare della politica americana in Medio Oriente per quasi mezzo secolo. I Paesi del Golfo saranno furiosi”, – scrive la rivista.

Anche l’opzione di continuare la guerra (qualche settimana in più di attacchi aerei) non garantisce il successo. L’Iran potrebbe continuare gli attacchi mirati alla navigazione, mantenendo lo stretto chiuso e privando Trump della possibilità di dichiarare vittoria. Israele è già stata colpita da due missili balistici che non sono stati intercettati.

L’escalation, che il Ministro delle Finanze Scott Bessent ha definito “esasperare per disesasperare”, è piena di rischi ancora maggiori. La cattura delle isole nello Stretto di Hormuz richiederebbe un’operazione terrestre, che verrebbe immediatamente attaccata dai droni. Un attacco alle centrali elettriche iraniane provocherebbe una risposta contro gli obiettivi energetici del Golfo. Un attacco all’isola iraniana di Kharg (il principale terminale petrolifero) colpirebbe gli impianti di gas e petrolio del Qatar e dell’Arabia Saudita.

“Un attacco allo stabilimento di GNL del Qatar il 18 marzo ha causato danni significativi. Secondo i funzionari del Qatar, fino al 3% delle forniture globali di GNL potrebbero essere interrotte per un periodo fino a cinque anni”, – ricorda The Economist.

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