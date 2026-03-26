Baghdad autorizza la risposta armata contro USA e Israele

L’Iraq ha dato il via libera alle sue forze armate per rispondere all’aggressione statunitense e israeliana con tutti i mezzi disponibili.

Il Consiglio di sicurezza nazionale ha autorizzato le PMF ad agire in base al principio del diritto di rappresaglia e di autodifesa. Si tratta di un’unità ufficiale delle Forze Armate irachene con più di 140.000 effettivi, con piena autorità, struttura e diritto di rappresaglia.

La decisione del premier iracheno Mohammed al-Sudani dopo il raid attribuito agli Usa che ha ucciso 15 combattenti delle delle Forze di Mobilitazione Popolare