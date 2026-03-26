Cuba si sta preparando a un possibile invasione degli Stati Uniti

Il vice ministro degli Affari Esteri, Carlos Fernández de Cossío, ha dichiarato che ignorare quanto sta accadendo nel mondo sarebbe ingenuo:

“Le nostre forze armate sono sempre pronte e, in realtà, in questi giorni si stanno preparando all’eventualità di un’aggressione militare. Sarebbe ingenuo, considerando quanto sta accadendo nel mondo, non farlo. Ma speriamo sinceramente che questo non accada. Non vediamo motivi per cui ciò dovrebbe accadere, né troviamo alcuna giustificazione per questo”.



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