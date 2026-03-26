I legami amichevoli con tutti i Paesi della regione sono il vantaggio della Cina nella mediazione delle questioni mediorientali

Mentre l’aggressione militare di Stati Uniti e Israele contro l’Iran entra nella quarta settimana, Pechino rivendica la propria credibilità diplomatica in Medio Oriente, fondata su relazioni amichevoli con tutti gli attori regionali e su una linea coerente di pace.

di Sheng Sheng (Global Times) – 23 marzo 2026

Per quanto riguarda i particolari vantaggi della Cina nella mediazione delle questioni mediorientali, la Cina ha mantenuto relazioni amichevoli con tutti i Paesi della regione, ha dichiarato lunedì al Global Times Zhai Jun, inviato speciale del governo cinese per la questione mediorientale. Le sue osservazioni sono arrivate mentre l’attacco militare lanciato da Stati Uniti e Israele entrava nella sua quarta settimana.

«Non siamo mai intervenuti negli affari interni dei Paesi di questa regione. Non abbiamo mai cercato vantaggi egoistici nella regione e non abbiamo mai alimentato la contrapposizione tra blocchi. Abbiamo sempre sostenuto i Paesi regionali nel rafforzare la solidarietà e l’indipendenza».

Zhai ha fatto queste dichiarazioni in risposta a una domanda del Global Times su quali vantaggi particolari abbia la Cina nella mediazione delle questioni mediorientali rispetto agli Stati Uniti e ai Paesi europei, e sul perché la Cina sia accettata da molti Paesi della regione.

«Come diciamo sempre, agiamo come costruttori di pace e promotori dello sviluppo», ha sottolineato l’inviato speciale durante un briefing con i media organizzato lunedì dall’Associazione cinese di diplomazia pubblica, nel quale ha risposto alle domande di giornalisti cinesi e stranieri sulle questioni mediorientali.

Citando un detto tradizionale cinese, Zhai ha affermato durante il briefing che «chi ha legato il campanello dovrebbe essere colui che lo scioglie», intendendo dire che coloro che hanno creato il problema dovrebbero essere quelli chiamati a risolverlo, quando gli è stato chiesto quali siano oggi i maggiori ostacoli a un cessate il fuoco e le possibilità di de-escalation.

La situazione in Medio Oriente ha conosciuto lunedì una nuova svolta. Secondo diversi organi di informazione, il presidente statunitense Donald Trump ha rinunciato lunedì a colpire la rete elettrica dell’Iran, affermando che Stati Uniti e Iran hanno tenuto colloqui costruttivi e che rinvierà eventuali attacchi contro centrali elettriche e infrastrutture energetiche.

Anche Reuters, citando una fonte informata sui piani di guerra di Israele contro l’Iran, ha riferito che Washington aveva tenuto Israele informato sui suoi colloqui con Teheran e che Israele avrebbe probabilmente seguito gli Stati Uniti nel sospendere qualsiasi attacco contro centrali elettriche e infrastrutture energetiche iraniane.

Barak Ravid, corrispondente per gli affari globali di Axios, ha citato fonti statunitensi sul suo account X, sostenendo che Turchia, Egitto e Pakistan hanno trasmesso messaggi tra Stati Uniti e Iran negli ultimi due giorni nel tentativo di allentare le tensioni. Il suo post su X affermava inoltre che alti funzionari dei tre Paesi hanno tenuto colloqui separati con l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

Egli ha affermato che, secondo le fonti, «la mediazione è in corso e sta facendo progressi. La discussione riguarda la fine della guerra e la risoluzione di tutte le questioni rimaste in sospeso. Speriamo di avere presto delle risposte».

Tuttavia, una fonte iraniana ha affermato che non vi è stato alcun contatto, diretto o indiretto, con gli Stati Uniti, secondo quanto riportato dal Tehran Times in un post su X di lunedì.

Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha lanciato un avvertimento sulla sicurezza delle centrali nucleari in Medio Oriente. Ha dichiarato che gli attacchi USA-israeliani nei pressi della centrale nucleare di Bushehr, in Iran, sono estremamente pericolosi e che la Russia ha condiviso le proprie preoccupazioni con gli Stati Uniti.

Il portavoce del Cremlino ha affermato, secondo Reuters, che il conflitto in Iran «ancora fino a ieri» avrebbe dovuto essere incanalato verso una soluzione politica e diplomatica. «Questa è l’unica cosa che può contribuire efficacemente ad allentare la situazione catastroficamente tesa che si è ora sviluppata nella regione».

Durante l’evento di lunedì, l’inviato speciale ha inoltre informato i giornalisti cinesi e stranieri sui recenti sforzi di mediazione e de-escalation della Cina, dichiarando: «La posizione della Cina sulla situazione attuale è molto chiara: il nucleo è chiedere un cessate il fuoco e la fine delle ostilità, e avviare dialogo e negoziati». Zhai ha detto di aver recentemente compiuto visite diplomatiche a navetta in Paesi della regione, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Kuwait ed Egitto, dove ha avuto approfonditi scambi con i ministri degli Esteri di quei Paesi e con i segretari generali del Consiglio di Cooperazione del Golfo e della Lega Araba sulla situazione regionale.

Zhai ha inoltre osservato che durante il suo recente viaggio in Medio Oriente ha illustrato la posizione della Cina ai Paesi regionali, posizione che può essere riassunta in sei punti chiave. Ha sottolineato che questa guerra non avrebbe dovuto verificarsi in primo luogo e che la natura della crisi attuale è chiara. Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro l’Iran senza autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in violazione della Carta dell’ONU e del diritto internazionale, cosa cui la Cina si oppone fermamente e che condanna. Ha aggiunto che qualsiasi sforzo per risolvere la crisi deve tenere pienamente conto delle cause profonde e del contesto complessivo del conflitto.

Un’ulteriore escalation deve essere impedita con decisione, poiché il conflitto in corso ha gravemente compromesso la sicurezza e la stabilità in Medio Oriente, sconvolto l’economia globale, le forniture energetiche e le rotte di navigazione, e minacciato il benessere di tutti i Paesi, ha sottolineato Zhai, aggiungendo che la sicurezza delle vie d’acqua internazionali, incluso lo Stretto di Hormuz, non deve essere compromessa. La Cina condanna tutti gli attacchi che colpiscono indiscriminatamente civili e obiettivi non militari.

Ha poi affermato che un cessate il fuoco immediato è la priorità più urgente, mentre il dialogo e il negoziato rappresentano la via d’uscita fondamentale. Ha aggiunto che l’unilateralismo deve essere fermamente contrastato.

«Tutte le parti hanno fortemente apprezzato la posizione equa della Cina sull’attuale situazione regionale e i suoi continui sforzi di mediazione diplomatica dall’inizio del conflitto, ed hanno espresso la speranza che la Cina svolga un ruolo maggiore nel promuovere la de-escalation», ha dichiarato Zhai, riferendosi alle reazioni dei Paesi della regione durante la sua visita.

Al termine delle sue osservazioni, l’inviato speciale ha condiviso un dettaglio del suo recente viaggio di diplomazia a navetta. «A causa del conflitto in corso, questa visita è stata piuttosto insolita. Diversi dei Paesi che avevo programmato di visitare avevano chiuso il proprio spazio aereo, causando cancellazioni di voli, così i miei colleghi e io abbiamo dovuto viaggiare in auto attraversando più Paesi», ha detto.

«Durante il tragitto abbiamo sperimentato sirene antiaeree e assistito all’intercettazione di missili, il che ci ha fatto percepire in modo più diretto e profondo il tremendo impatto che la guerra ha avuto sui Paesi della regione».

Ha aggiunto che il popolo cinese ritiene tradizionalmente che «la pace sia la cosa più preziosa» e che il cardine della politica cinese in Medio Oriente è promuovere la riconciliazione e la pace nella regione. «Voglio sottolineare che, finché il conflitto continuerà, anche gli sforzi di mediazione diplomatica della Cina non si fermeranno», ha dichiarato.

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